с чего всё началось

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

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Общество Рудковская и Плющенко обратились в полицию из-за угроз их сыну Адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, написал заявление в полицию из-за угроз их шестилетнему сыну в соцсетях.

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Политика В среду в конгрессе начнутся слушания по импичменту Трампа В среду утром на заседании палаты представителей конгресса начнутся слушания по импичменту Трампа.

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Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы Председатель Европейского совета (ЕС) Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».

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Футбол Adidas отреагировал на проблемы с новой формой сборной России Немецкий производитель спортивной экипировки Adidas прокомментировал отказ сборной России по футболу играть в форме, разработанной специально к чемпионату Европы 2020 года.

Армия и оружие Российская авиационная комендатура начала работать на севере Сирии Российская авиационная комендатура начала работу в городе Камышлы на севере Сирии, что позволит обеспечить бесперебойные полёты транспортно-боевых вертолетов ВКС России, а также охрану данной территории.

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Политика Зеленский поблагодарил Раду за голосование по рынку земли Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил депутатов Верховной рады Украины за поддержку закона о рынке земли.