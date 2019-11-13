с чего всё началось

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Политика Кадыров предложил построить дорогу из Чечни в Грузию Вопрос о необходимости строительства автомобильной дороги из Чеченской Республики в Грузию поднял глава Чечни Рамзан Кадыров 13 ноября в ходе своего общения с журналистами.

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Технологии Microsoft готовит к выходу Windows 10 November 2019 Update Стало известно, что с 13 ноября ноябрьское обновление Windows 10 November 2019 Update уже доступно для скачивания участникам программы Windows Insider в ветке Release Preview Ring.

Футбол Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить Чилаверта Бывший нападающий сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как наркоторговец предлагал убить парагвайского вратаря Хосе Луиса Чилаверта, сообщает AS.

Политика Россия направила МИД Британии ноту из-за заявлений генерала Картера Посольство России в Лондоне направило ноту в МИД Великобритании из-за слов начальника Штаба обороны Соединённого Королевства Ника Картера о том, что действия России могут спровоцировать новую мировую войну.

Политика Путин рассказал, как Россия смогла избежать рецессии России удалось избежать рецессии благодаря сбалансированной макроэкономической политике, ответственному отношению к государственным финансам, шагам по поддержанию стабильности банковского и кредитного рынков, заявил президент Владимир Путин.