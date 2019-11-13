с чего всё началось

Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

Происшествия В Словакии 12 человек погибли в ДТП с автобусом В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в районе города Нитра на западе Словакии погибли 12 человек, включая четырех детей, еще 17 человек ранены, сообщил журналистам представитель Оперативного центра медслужбы республики Йозеф Минар.

Шоу-бизнес Садальский вспомнил о пытках доцента Соколова Ранее историк избивал студентов на открытой лекции в СПБГУ, а 11 лет назад он истязал другую студентку.

Кино Режиссёр сообщил о завершении съёмок девятого «Форсажа» Об официальном окончании съёмок сообщил в Twitter режиссёр экшен-картины Джастин Лин. Это самый амбициозный фильм серии, и я навечно признателен нашим невероятным съёмочным командам из Лондона, Эдинбурга, Тбилиси (Грузия), Пхукета и Краби (Таиланд) и Лос-Анджелеса, — написал кинематографист.

Авто Mitsubishi представила кроссовер-минивэн Xpander Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.

Футбол РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России РФС не устроила разработанная Adidas новая форма сборной России У Российского футбольного союза (РФС) возник конфликт с экипировщиком национальной сборной — компанией Adidas.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправки о признании физлиц СМИ-иноагентами Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект о СМИ-иноагентах со всеми поправками.

Политика Путину предложили отдать половину госзакупок российским производителям Вице-премьер по вопросам оборонной промышленности Юрий Борисов предложил президенту России Владимиру Путину обязать госзаказчиков закупать половину товаров и услуг у российских поставщиков.

Политика Дорожные карты по интеграции учтут интересы РФ и Белоруссии Румас отметил, что стороны все еще не смогли согласовать дорожные карты по интеграции в сфере нефти, газа и энергетики, но на это еще есть время.