Общество
RT на русском«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
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Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил о том, что украинская компания не получала предложений от «Газпрома» о поставках газа на Украину, сообщает агентство «Укринформ».Дождь12:56
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