Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.

«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу

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