ПРАЙМДержатели евробондов «Нафтогаза Украины» не одобрили отсрочку выплат по ним на два годаИнвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта.Газета.RuКак говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.Газета.RuРечь идет о выпусках на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов евро с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году.ПРАЙМВстречи с держателями евробондов компании пройдут 26 июля.ПРАЙМЧитать далееСвернутьАбзацАбзацРамблерГазета.RuПодробнее о событии«Нафтогазу Украины» отказались дать отсрочку выплат по еврооблигациямРамблер08:52Отказ под дых: западные инвесторы поставили «нафтогаз Украины» перед лицом дефолтаУкраина.ру08:52«Нафтогазу Украины» не дают отсрочку на выплаты по еврооблигациямГазета.Ru08:16Кабмин не согласовал «Нафтогазу Украины» выплату по долгамИА SM-News08:48«Нафтогазу Украины» не дают двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациямАбзац08:18«Нафтогазу Украины» не дают отсрочку на возмещение выплат по еврооблигациямNVL08:51Держатели евробондов «Нафтогаза Украины» не одобрили отсрочку выплат по ним на два годаПРАЙМ07:58Показать ещёОценить90Поделиться