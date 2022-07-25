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Держатели евробондов «Нафтогаза Украины» не одобрили отсрочку выплат по ним на два года

Инвесторы отказываются дать "Нафтогазу Украины" двухлетнюю отсрочку на выплаты по еврооблигациям, с помощью которой компания планировала избежать дефолта.
Газета.Ru
Как говорится в сообщении, держатели еврооблигаций компаний не одобрили предложение компании отсрочить выплаты по ним на два года.
Газета.Ru
Речь идет о выпусках на 335 миллионов долларов с погашением в 2022 году, на 600 миллионов евро с погашением в 2024 году и на 500 миллионов долларов с погашением в 2026 году.
ПРАЙМ
Встречи с держателями евробондов компании пройдут 26 июля.
ПРАЙМ

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«Нафтогазу Украины» отказались дать отсрочку выплат по еврооблигациям
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