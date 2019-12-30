Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

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Политика Глава МИД Словакии отметил ключевую роль России в безопасности Европы Россия является ключевым государством ОБСЕ и активно участвует в решении основных вопросов в сфере европейской безопасности, заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак.

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Общество В Астрахани разгорелся спор из-за установки памятника Ивану Грозному В организации выражает крайнюю обеспокоенность перспективой создания культурно-исторического центра, посвященного присоединению Астраханского ханства к России и установке памятника Грозном, который остается зловещим символом геноцида, бесправия, деспотии, политики конфессиональной нетерпимости и насилия.

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Политика Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.

Политика Зеленский оставил Медведчуку звание заслуженного юриста Украины Президент Украины Владимир Зеленский отклонил петицию о лишении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука звания "Заслуженный юрист Украины".

Авто Tesla поставила клиентам первые сделанные в Китае электрокары The 15 customers who are slated to get their Model 3s first are Tesla employees. pic.twitter.com / bOTeR8wjUL — Tesla China (@ teslacn) December 30, 2019 Для передачи машин владельцам Tesla организовала торжественную церемонию, пишет BBC, отмечая, что поставки произведенных в Китае автомобилей начались чуть более чем через год после начала строительства завода.

Театры Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Новым худруком «Современника» стал Виктор Рыжаков Московский департамент культуры, проявив изрядную оперативность, назначил нового художественного руководителя театра «Современник» буквально на следующий день после похорон прежнего.