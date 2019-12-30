Энергетика

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

РБК12:19

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11:56

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом»

Ведомости11:31

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

Известия11:14

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

RT на русском11:35

«Нафтогазу» разрешили подписать договор с «Газпромом» о транзите газа на 5 лет

Rambler News Service11:05
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Уточняется, что ДТП произошло в Соболевском проезде. Обстоятельства случившегося и состояние пострадавших уточняются.
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