Общество

РИА НовостиРИА Новости«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

Правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах. В украинской компании выразили надежду на скорое заключение соглашений. Россия и Украина 20 декабря подписали протокол по газовому сотрудничеству.
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Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

РБК12:19

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать два соглашения с «Газпромом»

Известия11:14

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать соглашения с «Газпромом»

RT на русском11:35

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» подписать договор с «Газпромом» на транзит газа в Европу

Эхо Москвы11:29

Украина дала согласие на подписание соглашений «Нафтогаза» с «Газпромом»

Газета.Ru11:21

«Нафтогазу» разрешили подписать два соглашения с «Газпромом»

РИА Новости11:56

Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» подписать договоренности с «Газпромом» по газу

ТАСС11:11
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В опубликованном списке лидеров стран, которых президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом, отсутствовали главы Украины и Грузии.
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Первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов предложил сравнять зарплаты депутатов со средней зарплатой по стране.
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу подозреваемого в подготовке терактов в новогодние праздники.
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил на слова российского лидера Владимира Путина, назвавшего сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски.
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Жулин считает правильным решение Медведевой сняться с ЧР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал ситуацию со снятием Евгении Медведевой с чемпионата России из-за поломки ботинка.
RT на русском 03:35
Общество

Россия вводит ограничения на поставки цитрусовых из Китая

Отмечается, что в связи с этим Россельхознадзор принял решение ввести с 6 января 2020 года временные ограничения на поставки цитрусовых из Китая.
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Назначен новый худрук столичного театра «Современник»

На должность художественного руководителя московского театра «Современник» назначили режиссера Виктора Рыжакова, сообщает РИА Новости.
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Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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Общество

ФАС возбудила дело против Booking.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении агрегатора Booking.com из-за требования от отелей обязательного соблюдения паритета цен.
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

В компании WhatsApp начали тестировать новую функцию исчезающих сообщений в групповых чатах.
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С 1 января пенсии вырастут на одну тысячу рублей

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Лавров заявил, что ядерная сделка с Ираном под угрозой развала

По итогам переговоров Лавров заявил, что Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД, "ядерная сделка" с Тегераном) фактически находится под угрозой развала.
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Диетолог рассказала о главном условии для эффективного похудения

Российский врач-диетолог Марина Ваулина согласилась с мнением британских коллег, которые утверждают, что соблюдение водного баланса в организме человека значительно может улучшить работу пищеварительного тракта, а также ускорить процесс метаболизма.
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Космонавт Падалка объяснил застой в космической отрасли РФ

Космическая отрасль России находится в стагнации с 2000-х годов, и виной тому — технологическое отставание и нехватка квалифицированных специалистов.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответ препятствующим работе Sputnik в Эстонии будет «комплексным и интересным».
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Укрепление гривны принесло Украине «головную боль»

Укрепление гривны принесло украинским властям «головную боль», пишет Bloomberg.
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Границу с Крымом пытались пересечь два украинца

На границе с Крымом ночью были задержаны два гражданина Украины, которые пытались пересечь границу. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом и грузовиком в Югре

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В Казахстане назвали новую версию авиакатастрофы в Алма-Ате

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МИД опроверг информацию о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

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СК возбудил дело из-за изнасилования врачом пациентки в Москве

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