Лига чемпионов
Soccer.ruНагельсманн: «„Лейпциг“ хочет победить „Лион“»
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Перед шестым туром у французского клуба и "Зенита" по 7 очков, но "сине-бело-голубые" опережают "Лион" по показателям личных встреч.
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Общество
Умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков
Хоккей
«Авангард» продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на два года
Хоккейный клуб "Авангард" продлил контракт с нападающим Денисом Зерновым на два года, сообщается на сайте омской команды.
Политика
Путин поделился впечатлением от встречи с Зеленским
Встреча президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского в Париже прошла в деловом ключе.
Здоровье
В алтайском Рубцовске прошел митинг против закрытия тубдиспансера
Ведомство решило закрыть отделение, поскольку в нем мало места для инфекционных больных (2 кв. м на пациента вместо положенных по СанПиН 8 кв. м). Проходящих лечение пациентов краевой Минздрав до 18 декабря 2019 года распорядился перевести в Лебяженскую туберкулезную больницу, расположенную в 50 км от Рубцовска.
Политика
Сайт «Миротворец» закроет свои серверы
Сайт «Миротворец» закроет свои серверы 10 декабря. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на информационном портале сайта.
Наука
Изменение черт лица связано с «самоприручением» человека
В результате научного исследования было доказано, что BAZ1B играет значительную роль в контроле перемещения клеток нервного гребня по организму и влияет на облик современного человека.
Общество
Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей
Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
Происшествия
Эвакуация школы в Приморском районе привела к жуткой давке
Политика
В ДНР выразили готовность обменяться пленными с Киевом до конца года
Обмен пленными по формуле «88 на 53» может состояться между Донецком и Киевом до конца 2019 года, но всё зависит от решения властей Украины.
Происшествия
Устроивший стрельбу в Чехии покончил с собой
В результате стрельбы в больнице около отделения травматологии, по данным властей, погибли шесть человек.
Кино
Netflix выпустил отдельные трейлеры про Геральта, Цири и Йеннифэр
Происшествия
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций московского метро
Неизвестные оставили сообщения о "минировании" 25 станций московского метро, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Общество
Для родителей девочки, живущей в ПМЦ в Москве, проведут экспертизу
Органы опеки в Москве попросят провести комплексную судебно-медицинскую экспертизу в отношении родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живет в перинатальном центре в Москве, сообщается на сайте департамента труда и социальной защиты Москвы.
Политика
Бортников сообщил о планах украинских радикалов дестабилизировать Крым
Директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета заявил о том, что одной из угроз для безопасности страны являются действия украинских радикалов, сообщает агентство ТАСС.
Спорт
Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России
Президент России Владимир Путин, назвал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении России политизированным и противоречащим Олимпийской хартии и заявил, что любое наказание должно быть индивидуальным, а не коллективным.
Общество
Россиян предупредили о погодных аномалиях
На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Политика
Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины
Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Политика
«Нормандская четверка» не договорилась о разведении сил в Донбассе
По итогам прошедшего в Париже саммита «нормандской четверки» лидерам Франции, Германии, Украины и России не удалось договориться о разведении сил и средств враждующих сторон по всей линии соприкосновения в Донбассе.
Политика
Первый директор ФСБ пожаловался на недостаток русских в Чечне
Первый директор ФСБ России Сергей Степашин заявил, что самой большой проблемой Чечни является отток представителей других национальностей из республики.
Политика
Санкции против российских газопроводов вошли в военный бюджет США
США заложили в законопроект о военном бюджете санкции против двух российских мегапроектов - "Северного потока - 2" и "Турецкого потока".
Происшествия
Глава района Крыма погибла в ДТП
В результате ДТП на трассе Черноморское — Евпатория в Крыму погибли четыре человека, включая главу Черноморского района Людмилу Глушко.
Шоу-бизнес
Дочь Федосеевой-Шукшиной сделала пластическую операцию
Младшая дочь Лидии Федосевой-Шукшиной, Ольга Шукшина, в 51 год выглядит моложе своих лет.
Политика
После отставки мэра Оренбурга уволены главы городских округов
Согласно уставу муниципалитета с отставкой градоначальника прекращены договоры на исполнение полномочий всех заместителей главы города и глав округов.
Спорт
Женская сборная России вышла в полуфинал чемпионата мира по гандболу
Женская сборная России по гандболу в матче основного этапа чемпионата мира в Японии обыграла команду Черногории со счётом 35:28.
Гаджеты
DM: у миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp с 2020 года
Мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться миллионами устройств по всему миру с 2020 года.
Гаджеты
В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11
09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Спорт
Журналистка из США раскритиковала санкции WADA и сравнила флаг России с тряпкой
Американская журналистка Салли Дженкинс в своей колонке раскритиковала санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) против России.
Авто
В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza
По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
Общество
Виктор Батурин рассказал о последней встрече с Лужковым
Юрий Лужков был мэром столицы с 1992 по 2010 годы. В последнее время он жил за границей.