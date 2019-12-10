Лига чемпионов

Soccer.ruSoccer.ruНагельсманн: «„Лейпциг“ хочет победить „Лион“»

Лион — РБ Лейпциг
сегодня
в 15:00
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Люмьер»
Перед шестым туром у французского клуба и "Зенита" по 7 очков, но "сине-бело-голубые" опережают "Лион" по показателям личных встреч.
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