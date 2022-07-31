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На границе Косова и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги

В северной части Косовска-Митровицы (город на севере частично признанного Косова) зазвучали сигналы сирен, сообщает
 Novosti.rs.
РБК
В северной части Косовска-Митровицы (контролируется Сербией) около 17:30 по местному времени (18:30 мск) зазвучали воздушные сирены, пишут "Вечерне новости".
Газета.Ru
Президент Сербии Александр Вучич в обращении к гражданам 31 июля заявил, что Косово 1 августа «начнет силовую операцию против сербов, проживающих на севере края».
Весьма
По словам Вучича, ситуация для сербов в Косово «очень сложная», а «Сербия никогда не была в более сложной ситуации, чем сегодня».
RTVI

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На границе Косова и Сербии сработали сигналы воздушной тревоги
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