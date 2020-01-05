с чего всё началось

Посетители ресторанов сильнее всего рискуют своим здоровьем, заказывая из меню многокомпонентные салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса — рулеты, паштеты, котлеты. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Политика Прервавший новогоднее обращение Путина ижевский депутат объяснился Ранее жительница Ижевска Екатерина Кабанова написала в фейсбуке, что 31 декабря 2019 года на канале "СТС — Ижевск" после поздравления президента страны вместо боя курантов в эфир вышло обращение к горожанам продюсера канала Альфреда Зиннатуллина, являющегося депутатом городской думы.

Общество Умер хирург-онколог Андрей Павленко Ранее хирург-онколог Клиники высоких медицинских технологий имени Н. И. Пирогова в Санкт-Петербурге Андрей Павленко написал в соцсети прощальное письмо после долгой борьбы с раком желудка.

Политика Посольство Польши раскритиковало заявление МИД Украины о Бандере Посольство Польши на Украине резко отреагировало на заявление пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, которая ответила на критику израильского и польского министров после появления баннера с портретом украинского националиста Степана Бандеры на здании городской администрации Киева.

Игры The Lord of the Rings: Gollum выйдет для консолей следующего поколения Вероятно, авторы имеют в виду вот эти работы писателя: Игру планируют выпустить ориентировочно в 2021-м для всех подходящих консолей и PC — по всей видимости, речь о консолях нового поколения вроде PlayStation 5 и Xbox Series.

Политика Евросоюз пригласил главу МИД Ирана в Брюссель Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пригласил министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа в Брюссель обсудить пути деэскалации в регионе и выразил обеспокоенность в связи с гибелью генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации.

Армия и оружие В США назвали преимущества украинской армии над американской Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.

Технологии В Microsoft прокомментировали прекращение поддержки Windows 7 Microsoft с 14 января откажется от поддержки операционной системы Windows 7, у пользователей есть десять дней на смену ОС, так как "семерка" перестанет обновляться и больше не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

Происшествия В Камбодже 36 человек погибли при обрушении строящегося здания Тридцать шесть человек погибли при обрушении строящегося здания в городе Кеп, столице одноименной провинции Камбоджи, сообщает в воскресенье интернет-версия газеты Khmer Times.

Общество В России вводятся новые требования к электролампам С начала 2020 года начинается второй этап внедрения новых требований к осветительным устройствам и электрическим лампам.