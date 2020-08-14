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ТАСС
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Такие данные содержатся в опубликованных на сайте кабмина 14 августа сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников.В источнике
С чего всё началось
Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных
 деклараций членов правительства.
РБК12:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Правительство РФ отчиталось о доходах. В топ-3 богатейших чиновников — полпред Трутнев

URA.Ru12:19
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Ру12:18
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАСС11:08
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъ12:01
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркет11:45
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москва11:39
РБК

Вице-премьер Чернышенко раскрыл доходы времен руководства «Газпром-Медиа»

РБК12:15

Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу
РИА Новости12:30

Умер актёр Сергей Куницкий, сыгравший в фильме «Битва за Севастополь»

Российский актер Сергей Куницкий, снявшийся в фильме "Битва за Севастополь", умер в возрасте 35 лет, сообщает Газета.ru Отмечается, что артист был одним из ведущих актеров труппы Московского Губернского театра.
Общественное телевидение Россиивчера в 13:24
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Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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Россия может возобновить авиасообщение со странами СНГ с 1 сентября

Туроператоры сообщают, что Россия может возобновить авиаперелёты в Армению, Казахстан, Таджикистан и Киргизию с 1 сентября, так как эпидемиологическая ситуация в странах СНГ нормализуется.
Наша версиявчера в 05:22
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Призывникам сократят выходное пособие при увольнении в два раза

Выходное пособие призывникам, увольняемым с военной службы, будет уменьшено с двух до одного оклада и составит 2 тысячи рублей, новый порядок выплат определен в проекте приказа военного ведомства, размещенного на федеральном портале проектов нормативных документов.
РИА Новости12:26

Российские вертолетоносцы получат палубные ударные беспилотники

По сообщению ТАСС со ссылкой на источник в судостроительной отрасли, два российских универсальных десантных корабля (УДК), которые были заложены на керчинском заводе «Залив», будут нести по 16 тяжелых вертолетов, а также получат палубные ударные беспилотные летательные аппараты и смогут перевозить до 1 тысячи морпехов.
Военное дело02:36
9

Названа допустимая норма употребления помидоров в день

Чтобы помидоры не оказывали пагубное воздействие на организм, рекомендуется съедать в сутки не больше 150–200 г. Дело в том, что в плодах содержатся органические вещества, провоцирующие обострения у аллергиков и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Evo-rus.com10:13
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