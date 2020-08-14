Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Такие данные содержатся в опубликованных на сайте кабмина 14 августа сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников.