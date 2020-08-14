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ТАСС
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

Наибольший доход среди членов правительства по итогам 2019 года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров, заработавший 586 млн 22 тыс. 58 рублей и 14 копеек. Такие данные содержатся в опубликованных на сайте кабмина 14 августа сведениях о доходах, расходах и имуществе чиновников.В источнике
С чего всё началось
Доход заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко в 2019 году превысил 423,3 млн руб., следует из опубликованных
 деклараций членов правительства.
РБК12:15
Подробнее о событии
URA.Ru

Правительство РФ отчиталось о доходах. В топ-3 богатейших чиновников — полпред Трутнев

URA.Ru12:19
ТАСС

Наибольший доход среди членов кабмина задекларировал Мантуров

ТАСС11:08
РБК

Вице-премьер Чернышенко раскрыл доходы времен руководства «Газпром-Медиа»

РБК12:15
Коммерсантъ

Наибольший доход среди членов правительства задекларировал глава Минпромторга

Коммерсантъ12:01
Финмаркет

Наибольший доход в соцблоке правительства задекларировали Голикова и Котяков

Финмаркет11:45
Говорит Москва

Денис Мантуров задекларировал самый высокий доход за 2019 год среди министров

Говорит Москва11:39
Фонтанка.Ру

В правительстве РФ за 2019 год больше всех заработал Мантуров. Министр задекларировал 586 млн рублей

Фонтанка.Ру12:18

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум до 11 468 рублей

Прожиточный минимум в России во втором квартале 2020 года предлагается установить на уровне 11 468 рублей, следует из документа Минтруда, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новостивчера в 14:54
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Сбербанк опроверг отмену бесплатных уведомлений о переводах

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на оператора колл-центра Сбербанка сообщали, что клиентам будут поступать только пароли для оплаты на сайте и регистрации в сервисе «Сбербанк онлайн», а уведомления о переводе войдут в платный пакет.
Коммерсантъ10:18
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Газизов об отсутствии Тедеско в заявке «Спартака»: после игры скажу

Генеральный директор московского "Спартака" Шамиль Газизов сообщил, что прокомментирует отсутствие главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско в заявке на матч второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским "Ахматом" после игры.
РИА Новости12:30

Главы МИД ЕС приняли решение ввести новые санкции против Белоруссии

Министры иностранных дел 27 стран Евросоюза приняли политическое решение ввести новые санкции в отношении "официальных лиц Белоруссии, ответственных за применение насилия и нарушение прав человека".
ТАСС12:23
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«Роснефть» зафиксировала 113 млрд рублей убытка за I полугодие

Чистый убыток компании "Роснефть", приходящийся на акционеров, по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе - июне 2020 года составил 113 млрд рублей против прибыли в размере 325 млрд рублей годом ранее, чистая прибыль во втором квартале составила 43 млрд рублей.
ТАСС04:46
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«Вежливых людей» призывают в Белоруссию

До начала протестов в Белоруссии российский военкор Дмитрий Стешин в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что Лукашенко своей антироссийской выходкой (он задержал боевиков ЧВК «Вагнера») снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента и Москва может вспомнить опыт «вежливых людей».
Капитал страны08:51
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