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Наимский: Польша намерена расторгнуть заключенные контракты на поставку нефти из России

Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.
РИА Новости
Наимский признал, что польские НПЗ, отказавшись от действующих и будущих контрактов на российскую нефть, понесут убытки, поскольку цена вырастет.
Lenta.ru
Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen располагает долгосрочными контрактами на поставки нефти с "Роснефтью" и "Татнефтью".
ТАСС
Как передавала Общественная Служба Новостей, по данным Deutsche Wirschafts Nachrichten, ФРГ заплатит рекордные цены за энергоносители из РФ в 2022 году.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Польша намерена расторгнуть контракты на поставку российской нефти
Общественная служба новостей05:33
Власти Польши захотели расторгнуть контракты на поставку российской нефти
Lenta.ru06:34
Польша не исключила расторжения контрактов на поставки нефти с Россией
ИА Красная Весна05:40
Польша расторгнет контракты на поставку российской нефти
News.ru05:34
Польша намерена расторгнуть контракты на поставки нефти из РФ
Коммерсантъ06:39
Наимский: Польша намерена расторгнуть заключенные контракты на поставку нефти из России
РИА Новости05:13
Правительство Польши заявило о намерении расторгнуть контракты на поставки нефти с РФ
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