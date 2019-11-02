с чего всё началось

Сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором предположительно скрылись убийцы начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.

Происшествия Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.

Происшествия Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Общество В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".

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Общество В Москву идет аномальное субтропическое тепло На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".

Общество Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.

Шоу-бизнес Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.

Экономика ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.

Гаджеты Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.

Происшествия Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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Шоу-бизнес Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.

Армия и оружие Армия США решила сменить калибр патронов из-за России Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.