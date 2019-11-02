Происшествия
Газета.RuНайден автомобиль предполагаемых убийц главы центра «Э» Ингушетии
Сотрудники полиции нашли автомобиль, на котором предположительно скрылись убийцы начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева.
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с чего всё началось
По данным столичного главка Следственного комитета, неизвестный расстрелял на западе Москвы двоих мужчин, один из которых являлся начальником центра по борьбе с экстремизмом Республики Ингушетия.Телеканал 360°15:37
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Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 18:22, Ашберн
Происшествия
Саратовец задержал мужчину, пытавшегося похитить его дочь
Правоохранительные органы Саратова проводит проверку в отношении мужчины, который якобы пытался похитить 9-летнюю девочку.
Piter.tv 11:14
Происшествия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Челябинской области
В жилом доме в Челябинской области произошел хлопок газовоздушной смеси, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Газета.Ru 17:18
Общество
В Одессе прошла акция против демонтажа барельефа маршалу Жукову
Жители Одессы устроили акцию возле места, где был установлен барельеф маршалу Георгию Жукову, сообщило местное издание "Таймер".
РИА Новости 15:50
Политика
Приходько оценил перспективы упрощения визового режима с Таиландом
Продление срока безвизового пребывания для российских туристов в Таиланде и упрощение российского визового режима для тайцев не стоит на повестке дня, приоритетным вопросом является обеспечение безопасности, сообщил первый заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.
РИА Новости 17:07
Общество
В Москву идет аномальное субтропическое тепло
На следующей неделе в Москву опять придет тепло — жителей столичного региона и всей Центральной России ожидают температура +13 градусов и слабые дожди, рассказали в центре погоды "Фобос".
Газета.Ru 10:17
Общество
Мама девочки из США с «маской Бэтмена» поблагодарила россиян за помощь
Мама американской 6-месячной девочки Луны Феннер, которая прилетела в Краснодар для удаления большого родимого пятна на все лицо, поблагодарила россиян за помощь.
РБК 17:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет
Певица Алла Пугачева заявила, что намерена продолжить выступать, когда ей исполнится 80 лет.
РИА Новости 18:13
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 30 октября в 14:48
Гаджеты
Microsoft запускает новое приложение Office для платформы Android
Разработчики из Microsoft продолжают создавать софтверные продукты для мобильной платформы Android.
3DNews 16:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев уехал отдыхать с новой возлюбленной в Америку
Востребованный российский телевизионный ведущий Дмитрий Шепелев уехал в США на отдых вместе со своей новой избранницей.
ГлобалМСК.ру 07:53
Происшествия
Во Владивостоке у женщины в руках взорвался неизвестный предмет
Женщина во Владивостоке была госпитализирована после того, как подняла с земли неизвестный предмет, который взорвался у нее в руках, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости 09:10
Политика
«Нафтогаз» заявил о «серьезном аргументе» в споре с Москвой по газу
После принятия закона о выделении украинской газотранспортной системы (ГТС) из "Нафтогаза" Киев получит "серьезный аргумент" на трехсторонних переговорах о транзите российского газа.
Газета.Ru 03:43
Армия и оружие
Пентагон показал видео ликвидации главаря ИГ аль-Багдади
Американское оборонное ведомство выложило видеозапись, на кадрах которой запечатлена операция военных США по ликвидации главаря запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади.
Журналистская правда 31 октября в 02:00
Единоборства
Ковалёв и Альварес пройдут дополнительное взвешивание перед боем
Чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв и обладатель поясов WBC, WBA Super и IBF в среднем весе мексиканец Сауль Альварес пройдут дополнительную процедуру взвешивания перед боем.
RT на русском 13:31
Экономика
Сбербанк признал убыток от продажи Denizbank в 73,3 млрд рублей
"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
Интерфакс 31 октября в 03:33
Армия и оружие
В Мали 35 военных погибли в столкновении с боевиками
РИА Новости вчера в 20:30
Происшествия
В сирийском Телль-Абъяде при взрыве погибли 19 человек
В Сирии в результате взрыва заминированного автомобиля в городе Телль-Абъяд погибли 19 человек, еще 29 пострадали.
REGNUM 11:09
Театры
Спектакль о Смоленске попал в лонг-лист премии «Золотая маска»
Национальная театральная премия «Золотая Маска» опубликовала список номинантов и список самых заметных спектаклей страны сезона 2018-2019, среди которых впервые оказался и спектакль-цикл из Смоленска.
Readovka67.ru 09:36
Политика
Премьер Малайзии пригрозил ЕС закупкой самолетов в России
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что его страна готова полностью перейти на закупку самолетов в Российской Федерации и прекратить закупку самолетов в Евросоюзе в том случае, если страны ЕС откажутся от импорта малазийского пальмового масла.
REGNUM 05:37
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк впервые вышел к журналистам
После спектакля Петр Чернышев участвовал в пресс-конференции. Он сделал общее фото с труппой и ушел из студии.
ToDay News Ufa 12:28
Происшествия
Голунов пришел в суд в бронежилете
Журналист Иван Голунов пришел в Басманный суд Москвы в бронежилете и в сопровождении охраны из сотрудников ФСБ.
РБК вчера в 07:00
Футбол
Леванте — Барселона 3:1
Metaratings 12:53
Киберспорт
Blizzard показала геймплей Diablo 4
На Blizzcon 2019 состоялся анонс Diablo 4. В кинематографическом трейлере Blizzard рассказала о событиях, которые будут происходить в Diablo 4, а также представили ещё один трейлер, в котором показали геймплей.
Cyber.sports.ru вчера в 14:25
Гаджеты
Пользователей Android атаковал вирус, который невозможно удалить
Устройства на Android атаковал вирус Xhelper, который почти невозможно удалить, даже если сбросить настройки гаджета до заводских.
Клопс 31 октября в 13:18
Культура
Мартиросян высмеял Светлакова за слова о цензуре
Ранее Сергей Светлаков высказал мнение, что «Прожекторперисхилтон» закрыли в 2012 году из-за того, что редакторы не позволяли ведущим шутить на все темы.
Культуромания 31 октября в 10:20
Шоу-бизнес
Ани Лорак рассказала о ссорах с мужем при дочери
Певица Ани Лорак в интервью изданию ОК призналась, что для ее 8-летней дочери развод не стал сюрпризом.
Рамблер вчера в 14:35
Армия и оружие
Армия США решила сменить калибр патронов из-за России
Изменить калибр американцы решили из-за новых российских и китайских бронежилетов, которые пули в 5,56 мм могут не пробить.
Известия 31 октября в 20:14
Музыка
Участник «Евровидения-2008» провалился на «Голосе»
Усталость и негодование Полины Гагариной, Пелагея на руках Дмитрия Нагиева и неудачная попытка "напомнить о себе" участника "Евровидения-2008" Руслана Алехно: "Газета.Ru" рассказывает о самых ярких моментах четвертой недели слепых прослушиваний восьмого сезона шоу "Голос".
Газета.Ru вчера в 17:14