Происшествия

REGNUMREGNUMНайден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки

В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ. По данным изданий, одного из покупателей допрашивают следователи. Известно, что Ксения хотела продать свою Audi Q5 за 780 тыс. рублей.
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