Происшествия
REGNUMНайден автомобиль пропавшей в Екатеринбурге девушки
В Екатеринбурге найден автомобиль пропавшей 10 октября 27-летней Ксении К. Его обнаружили у перекупщиков, пишут местные СМИ. По данным изданий, одного из покупателей допрашивают следователи. Известно, что Ксения хотела продать свою Audi Q5 за 780 тыс. рублей.
Читать в источнике
Оценить17
Подробнее о событии
Показать все источники
Не встречайтесь ни с кем в одиночку! В Новосибирске женщина уехала смотреть новое авто и пропала
Екатеринбург Онлайн22:00
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 23:43, Ашберн
Армия и оружие
WP заявила о намеренном турецком обстреле военных США в Сирии
Источники утверждают, что турецкая сторона знала о нахождении американских военных и обстреляла 155-мм снарядами их позиции на границе Сирии и Турции для того, чтобы оттеснить.
Армия и оружие
В Балтийске подняли флаг на новейшем малом ракетном корабле «Советск»
В Балтийске в Калининградской области торжественно подняли военно-морской флаг на новейшем малом ракетном корабле "Советск" проекта "Каракурт", сообщили в штабе Западного военного округа.
Авто
Составили топ-7 самых надёжных подержанных кроссоверов из Японии
Эксперты портала NJCAR.RU провели исследование, в ходе которого был составлен ТОП-7 самых безотказных паркетников японского производства с пробегом.
Происшествия
Число жертв тайфуна в Японии выросло до восьми
Число погибших в результате тайфуна «Хагибис» в Японии увеличилось до восьми человек, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Kyodo.
Хоккей
НХЛ. Михеев забил и отпасовал, «Торонто» победил «Детройт»
Нападающий "Флориды Пэнтерз" Евгений Дадонов забил один гол и отдал передачу, но его команда по буллитам проиграла "Айлендерс" (2:3), в составе которого 35 сейвов совершил вратарь Семен Варламов.
Авто
Минпромторг России: на автомобили Aurus собрано свыше 600 заказов
Компания Aurus собрала уже более 600 предзаказов на свои автомобили, активные продажи начнутся с 2021 года.
Единоборства
Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA
Армия и оружие
Курды заявили об уничтожении 75 турецких солдат
Арабо-курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате 75 турецких солдат погибли, семь танков были уничтожены, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Firat.
Армия и оружие
Раскрыт виновник утечки данных о российском супероружии
Виновным в утечке информации в СМИ об испытаниях секретного «супероружия» России и Китая является Генри Фрезе — сотрудник Разведывательного управления Минобороны США, сообщают западные СМИ.
Происшествия
Сокращения сотрудников ГИБДД начались в нескольких регионах России
"В нескольких регионах России уже началось сокращение штатной численности, но центральный аппарат Госавтоинспекции затронут не будет", - сказал собеседник агентства, добавив, что планируется сократить около 2 тыс. штатных единиц.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Музыка
«Ленинград» в последний раз дает концерт в Петербурге
Некоторые приехали даже из других городов. Правда, в то, что это действительно прощальный концерт, поклонники верить отказываются.
Экономика
Акции «Яндекса» упали почти на 20%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала почти на 20%. По данным Московской биржи, на 18:00 она снизилась до 1882 руб. (на 19,12%).
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
Политика
В Кремле не обсуждают вопрос возвращения смертной казни
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждается возможность возвращения смертной казни.
Происшествия
Школьник умер после укола врачей в Ленинградской области
В Ленинградской области умер 14-летний подросток после оказанной ему скорой медицинской помощи.
Здоровье
Шум в ушах свидетельствует о нарушениях в организме
Шум в ушах иногда свидетельствует об опухоли головного мозга, предупреждает МедикФорум.
Экономика
Иркутский губернатор объяснил, почему повысил себе зарплату
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Политика
РПЦ прокомментировала решение Элладской церкви по автокефалии Украины
Заместитель главы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов прокомментировал решение Собора Элладской церкви в отношении неканонической Православной церкви Украины.
Наука
Определена связь медленной ходьбы и раннего старения мозга
Выяснилось, что темп их ходьбы был связан с биологическим старением мозга, и оказывал влияние на когнитивные способности.
Спорт
Элиуд Кипчоге первым в мире пробежал марафон меньше, чем за два часа
Впервые Элиуд Кипчоге пытался преодолеть марафон меньше, чем за два часа, в мае 2017 года. В итальянском Монце он пробежал за 2:00:25.
Авто
Volkswagen Teramont получил купеобразную модификацию
Концерн Volkswagen презентовал новый купеобразный кроссовер Atlas Cross Sport.
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова едва не подрался с экс-чемпионом UFC
Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца Хабиба Нурмагомедова, едва не подрался с бывшим чемпионом UFC Энтони Петтисом.
Общество
Гороскоп на 11 октября: важный выбор предстоит сделать Овнам
Важный выбор предстоит сделать Овнам.
Политика
Глава МИД Украины не видит нужды в общении с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко пока не планирует общаться с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.