Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Прокуратура нашла «нового полковника Захарченко» с миллиардами

Национальная служба новостей11:55

Найден новый полковник-миллиардер МВД

Московский Комсомолец08:29

В России найден новый полковник-миллиардер из МВД

Piter.tv09:02

Доходы как за 200 лет работы: в России появился ещё один полковник-миллиардер

Царьград08:57

Найден новый «полковник Захарченко»

Рамблер08:29

Генпрокуратура России нашла еще одного полковника-миллиардера

Газета.Ru09:14

Найден новый российский полковник-миллиардер

Lenta.ru07:59
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Общество

Минпромторг объяснил причины повышения транспортного налога

Как сообщают «Известия», таких причин две: побудить автолюбителей приобретать новые экологически безопасные транcпортные средства; улучшить экологическую ситуацию.
Время Бухгалтера 04:38
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилов предрек скорый развал России

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Россия распадется как государство из-за межнациональных и демографических проблем, а также сложностей в отношениях с Китаем.
Газета.Ru 05:47
Шоу-бизнес

Собчак ответила покинувшей студию Успенской

После съемок певица обвинила Собчак в том, что та является "холодной, циничной и пустой ведущей".
Pravda.Ru 10:01
Общество

Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
Происшествия

В Пермском крае прорвало магистральный газопровод

В Пермском крае произошёл прорыв магистрального газопровода «Ямбург — Елец-2».
RT на русском 12:25
Происшествия

В СПЧ призвали расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках

RT на русском 10:30
Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
ТАСС 02:12
Политика

Премьер-министр Румынии сложил полномочия

Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия.
ТАСС 12:48
Политика

В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.
ТАСС 11:35
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии

В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.
DP.RU 10:20
Футбол

Джордж Клуни может купить «Малагу»

Газета.Ru вчера в 16:18
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ вчера в 05:16
Армия и оружие

Сирийцы перебросили российские гаубицы «Мста-Б» на фронт в Идлибе

Lenta.ru 10:14
Политика

Раскрыты слова последнего маршала СССР о Горбачеве, Ельцине и Путине

«Комсомольская правда» раскрыла слова последнего маршала СССР Дмитрия Язова о бывшем президенте СССР Михаиле Горбачеве, первом президенте России Борисе Ельцине и действующем российском лидере Владимире Путине, которые тот просил опубликовать после своей смерти.
Lenta.ru 09:15
Общество

Смольный не согласовал марш памяти Немцова в центре Петербурга

REGNUM 09:23
Политика

Песков рассказал о спорах Путина с Кудриным по проектам

Ранее Путин рассказал, как ему пришлось "цыкнуть" на главу Счетной палаты Алексей Кудрина, который был главой Минфина, и выступал против бюджетных трат на дорогостоящие проекты.
Газета.Ru 05:39
Общество

ВОЗ призвала готовиться к «потенциальной пандемии» коронавируса

Распространение китайского коронавируса на сегодняшний день не является пандемией, однако стоит к нему готовиться, так как вспышка «имеет потенциал».
9111.ru 04:51
Общество

Верховный суд признал незаконным «налог с налога» на недвижимость

Верховный суд признал незаконным включение в оценку недвижимости налога на добавленную стоимость (НДС).
Компания 03:55
Экономика

Три российских сахарных завода приостанавливают работу

Издание "Ведомости" сообщает со ссылкой на председателя правления Союзроссахара Андрея Бодина, что в этом сельскохозяйственном сезоне из-за низких цен на сахар не будут работать сахарные заводы суммарной мощностью 150 тысяч тонн — Мелеузовский (Башкирия), Нурлатский (Татарстан) и Товарковский (Тульская область).
Вести.Ru вчера в 23:07
Политика

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции не планирует заниматься корректировкой преамбулы основного закона.
ТАСС 04:01
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
ТАСС 08:10
Политика

Зеленский остался без приглашения на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Шоу-бизнес

Актриса Светлана Иванова вышла замуж за Джаника Файзиева

Появилась информация, что российская актриса театра и кино Светлана Иванова и режиссер Джаник Файзиев спустя восемь лет отношений стали законными мужем и женой.
VSE42.RU 04:11
Армия и оружие

Турецкая армия и боевики-исламисты пошли на повторный штурм Нейраба

Евразия Daily вчера в 11:13
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муценице сделали заявление в Инстаграм о том, что они разводятся после 8 лет семейной жизни.
ToDay News Ufa 07:21
Экономика

ЦБ отменяет комиссии для банков в Системе быстрых платежей

Банк России отменяет комиссии для банков за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей (СБП), следует из пресс-релиза регулятора.
ТАСС 06:28
Футбол

Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру

Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Sports.ru 06:35
Футбол

Ceтьен поделился эмоциями от предстоящего дебюта в ЛЧ

Газета.Ru вчера в 23:31
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