Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.

Политика Аваков пообещал проверять температуру всем прибывающим на Украину Каждому прибывающему на территорию Украины будет проведен замер температуры, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков 25 февраля на заседании координационного совещания о ситуации по контролю за коронавирусом, сообщает пресс-служба МВД Украины.

Политика Новый формат обсуждения Крыма: в Киеве сделали заявление Британия попросила Россию "покинуть Крым" >> Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял о том, что намерен добиваться включения "крымского вопроса" в повестку дня переговоров в "нормандском формате".

Политика Захарова раскритиковала поведение грузинских журналисток Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что журналистки из Грузии "набросились" на членов российской делегации в Отделении ООН в Женеве.

Происшествия В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем "25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Гаджеты Новый процессор Intel оказался в два раза медленнее конкурента от AMD Результаты тестирования Intel Core i9-10900 в тестах производительности Cinebench R15 и Cinebench R20 почти в два раза ниже, чем у конкурирующего с ним в ценовой категории процессора AMD Ryzen 9 3900X.

Религия Представители церквей проведут в Иордании межправославное совещание Главы и представители шести поместных церквей проведут в среду встречу в столице Иордании Аммане, в ходе которой обсудят ситуацию в православном мире из-за действий Константинопольского патриархата на Украине и пути предотвращения глобального раскола.

Общество В Калининграде начали строить филиалы Большого театра и Третьяковки «К концу 2023 года на острове Октябрьский начнет работу филиал Большого театра, рассчитанный на 950 мест (большой зал) и 300 мест (малый зал)», — отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры.

Политика Эрдоган назвал дату встречи с Путиным Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным для переговоров по поводу конфликта в сирийском Идлибе.

Гаджеты Huawei представила новый складной смартфон Huawei Mate Xs Для покупки Huawei Mate Xs будет доступен с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ по цене 2 500 евро.

Здоровье В Узбекистане введут новую систему повышения квалификации медработников Пересмотреть систему повышения квалификации работников здравоохранения в Узбекистане поручил президент республики Шавкат Мирзиёев 25 февраля, сообщили в пресс-службе МИД Узбекистана.