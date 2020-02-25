Происшествия
Lenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
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