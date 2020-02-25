Происшествия
Lenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Общество
Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Футбол
Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру
Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Происшествия
В Сочи двух детей унесло в море
Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Здоровье
Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess
Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Общество
В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса
Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
Футбол
«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед
Происшествия
Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову
Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2
"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
Общество
Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии
Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Политика
Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине
Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Политика
Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал в РФ
О запуске конкурса заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.
Музыка
Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шоу-бизнес
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь
Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Космос
Запуск четвёртого спутника серии «Ресурс-П» перенесён на 2021 год
Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 будет запущен не ранее первого квартала 2021 года, заявил представитель ракетно-космического центра «Прогресс» Лев Шилов, сообщает ТАСС.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Политика
США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана
Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Спорт
Британский олимпийский чемпион в беге признал употребление L-карнитина
Футбол
Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды
Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Общество
Спрос на поездки в Италию резко упал
Спрос на поездки в Италию резко упал Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Италии заставил российских туристов осторожнее относиться к поездкам в страну: они уже отказались от значительной части гостиничных броней и сократили количество приобретаемых авиабилетов.
Космос
Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»
Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Спорт
МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена
Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Происшествия
В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет
Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Политика
Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США
Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
Гаджеты
Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5
Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.