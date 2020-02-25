Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Доходы как за 200 лет работы: в России появился ещё один полковник-миллиардер

Царьград08:57

Генпрокуратура России нашла еще одного полковника-миллиардера

Газета.Ru09:14

В России найден новый полковник-миллиардер из МВД

Piter.tv09:02

Бывший полицейский предпочитает Лазурный берег

Национальная служба новостей13:27

Найден новый «полковник Захарченко»

Рамблер08:29

Найден новый полковник-миллиардер МВД

Московский Комсомолец08:29

Найден новый российский полковник-миллиардер

Lenta.ru07:59
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Общество

Замначальника ГИБДД Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Замначальника ГИБДД по Воронежской области подполковник МВД Игорь Качкин заявил, что ему принадлежит только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Известия 11:22
Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Происшествия

Представлена статистика с численностью ДТП в России

Известия 06:39
Футбол

Сергей Карасев с лекцией о ВАР: учат полгода, главный не может отказаться от просмотра, видеоассистент получает 60 тысяч за игру

Еще Карасев вошел в первую группу арбитров, которых обучали ВАР.
Sports.ru 06:35
Происшествия

В Сочи двух детей унесло в море

Спасатели Сочи ищут детей, которых при попытке перейти реку унесло потоком воды в Черное море.
Вести.Ru 14:10
Здоровье

Минздрав Татарстана рассказал о состоянии россиян с Diamond Princess

Состояние россиян, прибывших в Казань с круизного лайнера Diamond Princess, где у нескольких человек был диагностирован коронавирус COVID-19, не изменилось.
Известия 03:56
Общество

В Италии остановили съемки «Миссия невыполнима 7» из-за коронавируса

Съемки седьмой части голливудского блокбастера «Миссия невыполнима» в Италии приостановили из-за эпидемии в стране коронавирусной инфекции COVID-2019.
РБК вчера в 21:33
Футбол

«Ливерпуль» повторил рекорд АПЛ по количеству идущих подряд побед

Rostov gazeta 10:10
Происшествия

Бывший полицейский рассказал о подбрасывании наркотиков Голунову

Бывший полицейский Денис Коновалов дал показания о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову.
Lenta.ru 11:20
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Салават Юлаев», отыгравшись по ходу матча с 0:2

"Ак Барс" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл уфимский "Салават Юлаев" (3:2).
Реальное время 13:25
Общество

Россиян призвали отказаться от поездок на север Италии

Напомним, что, по данным итальянского минздрава, на конец дня 24 февраля в стране были выявлены 229 случаев заражения COVID-2019, шестеро из зараженных скончались.
Российская газета 09:15
Политика

Стало известно, что Язов говорил о Горбачеве, Ельцине и Путине

Газета «Комсомольская правда» опубликовала расширенную версию интервью с последним Маршалом Советского Союза Дмитрием Язовым, который скончался сегодня, 25 февраля, на 96-м году жизни.
REGNUM 13:19
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

Особенный номер журнала Nature Geoscience посвятили итогам его работы, самый впечатляющий из которых — нахождение сейсмической активности внутри Марса.
Замана 07:45
Политика

Конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал в РФ

О запуске конкурса заявил первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщает ТАСС.
iReactor 06:07
Музыка

Пригожин назвал «Евровидение» конкурсом для начинающих

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рекомендовал участие в конкурсе «Евровидение» тем артистам, которые не добились больших успехов.
Культуромания вчера в 02:49
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ вчера в 08:40
Шоу-бизнес

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь

Владимир Яглыч и Антонина Паперная впервые показали 2-летнюю дочь Напомним, что слухи о второй беременности Антонины Паперной появились в конце декабря.
Вокруг ТВ вчера в 05:16
Космос

Запуск четвёртого спутника серии «Ресурс-П» перенесён на 2021 год

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» №4 будет запущен не ранее первого квартала 2021 года, заявил представитель ракетно-космического центра «Прогресс» Лев Шилов, сообщает ТАСС.
REGNUM 22 февраля в 05:53
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК 23 февраля в 21:53
Политика

США расширили санкции против Российской Федерации из-за Ирана

Сегодня санкции были введены против 13 организаций и частных лиц из Китайской Народной Республики, Ирака, Российской Федерации и Турции.
REGNUM 14:07
Общество

Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США

Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
REGNUM 04:16
Спорт

Британский олимпийский чемпион в беге признал употребление L-карнитина

Аргументы недели 08:17
Футбол

Тренер «Спартака» рассказал, кто попадет в стартовый состав команды

Помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско Андреас Хинкель в интервью клубной пресс-службе рассказал, кто будет играть в стартовом составе весной.
Спорт-Экспресс 14:41
Общество

Спрос на поездки в Италию резко упал

Спрос на поездки в Италию резко упал Резкий рост числа зараженных коронавирусом в Италии заставил российских туристов осторожнее относиться к поездкам в страну: они уже отказались от значительной части гостиничных броней и сократили количество приобретаемых авиабилетов.
Коммерсантъ 14:26
Космос

Названы основные версии происхождения космического объекта «Чёрный рыцарь»

Происхождение космического объекта «Чёрный рыцарь» до сих пор никто не может разгадать, хотя его впервые обнаружили в 1998 году астронавты американского агентства NASA.
Актуальные Новости 11:08
Спорт

МОК заявил, что Олимпиада в Токио может быть отменена

Член международного олимпийского комитета Дик Паунд заявил о том, что все организаторы, которые занимаются подготовкой Олимпийских игр в Токио, должны проверить до конца мая, находится ли смертельно опасный коронавирус под контролем.
Народные новости 10:27
Происшествия

В Ленобласти школьный автобус с мертвым водителем вылетел в кювет

Во вторник, 25 февраля, в 16:15 в Лужском районе (Ленобласть) за рулем школьного автобуса марки ПАЗ скончался 50-летний водитель.
Московский Комсомолец 12:42
Политика

Помпео пообещал ответить России в случае вмешательства в выборы США

Вашингтон примет ответные меры в случае, если Россия или любое другое государство попытается вмешаться в президентские выборы в США в этом году.
РБК 13:36
Происшествия

В СПЧ призвали расследовать жалобы фигурантов дела «Сети» о пытках

RT на русском 10:30
Гаджеты

Samsung начала массовое производство модулей памяти 16 ГБ LPDDR5

Представители компании Samsung объявили о решении начать массовое производство 16 ГБ LPDDR5.
Актуальные Новости 02:33
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