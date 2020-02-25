Происшествия
Lenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер
Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Футбол
Алексей Сафонов: С Семаком не продлевают контракт? Значит, так его в «Зените» уважают
Агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что со многими игроками «Зенита» – такими, как Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Артем Дзюба – до сих пор не продлевают контракты, хотя прежние соглашения истекают летом.
Общество
Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США
Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
Происшествия
Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы
Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Общество
Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров
В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Общество
В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге
Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Политика
Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
Общество
За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»
Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
Футбол
Булка: «Коста снял штаны на тренировке „Челси“ и сел на лицо Чалоба»
Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о поведении Диего Косты на тренировках.
Кино
В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»
Политика
В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции
В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Происшествия
Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге
По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Экономика
В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары
Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
Авто
В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России
В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Экономика
Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд
Новый Калининград Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд.
Общество
Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса
Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
Армия и оружие
Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота
Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
Шоу-бизнес
Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты
Религия
РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах
"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Кино
Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»
Авто
В сети появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta
По изображению видно, что у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части авто, немного другие фонари, «цельная» крышка багажного отделения и новый задний бампер.
Авто
Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор
Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
Общество
Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре
Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Здоровье
У американки в мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь
Здоровье
Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
Общество
Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов
Футбол
«Сампдория» была против моей игры со «Спартаком», но я сказал — без вариантов». Ригони дал интервью «Матч ТВ»
Напомним, что осенью Ригони был отдан в аренду до конца сезона с правом выкупа итальянской «Сампдории», однако в феврале этого года договор был досрочно прерван — аргентинец по ходу испанского сбора вновь присоединился к «Зениту».
Общество
Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ
Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.