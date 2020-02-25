Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Генпрокуратура России нашла еще одного полковника-миллиардера

Газета.Ru09:14

В России найден очередной полковник-миллиардер

Национальная служба новостей09:10

Доходы как за 200 лет работы: в России появился ещё один полковник-миллиардер

Царьград08:57

В России найден новый полковник-миллиардер из МВД

Piter.tv09:02

Найден новый «полковник Захарченко»

Рамблер08:29

Найден новый полковник-миллиардер МВД

Московский Комсомолец08:29

Найден новый российский полковник-миллиардер

Lenta.ru07:59
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Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 11:46, Ашберн
Футбол

Алексей Сафонов: С Семаком не продлевают контракт? Значит, так его в «Зените» уважают

Агент Алексей Сафонов прокомментировал тот факт, что со многими игроками «Зенита» – такими, как Бранислав Иванович, Игорь Смольников, Далер Кузяев, Артем Дзюба – до сих пор не продлевают контракты, хотя прежние соглашения истекают летом.
Спорт день за днем 09:11
Общество

Минпромторг РФ приостанавливает работу торгпредств в Прибалтике и США

Работу торговых представительств России в США и прибалтийских странах решено приостановить.
REGNUM 04:16
Происшествия

Участники беспорядков в Новых Санжарах арестованы

Суд в Полтавской области Украины арестовал на два месяца четырех участников протестов в Новых Санжарах, где размещены на карантин эвакуированные из Китая.
Вести.Ru 11:42
Общество

Замглавы ГИБДД Воронежа объяснил 22 квартиры родителей-пенсионеров

В Воронежской области после проверки у замначальника ГИБДД Игоря Качкина нашли 22 квартиры - на суде правоохранитель объяснил, что ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии, а все остальное родителей.
Газета.Ru 11:35
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Общество

В Башкирии чиновник обругал матом посетителя за вопрос о дороге

Глава Кальтовского сельсовета Иглинского района Башкирии Владимир Кожанов накричал матом на местного жителя, который спросил про дорогу, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:02
Политика

Зеленский призвал ограничить импорт угля и электроэнергии на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник о необходимости ограничения импорта угля и электроэнергии на Украину.
РИА Новости 06:47
Общество

За русский язык. На Украине завели дело против продюсера канала «1+1»

Украинские полицейские завели уголовное дело в отношении продюсера сериалов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, заявившей о непопулярности телепродукции на украинском языке, сообщил 25 февраля депутат Верховной рады от фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.
REGNUM 09:06
Футбол

Булка: «Коста снял штаны на тренировке „Челси“ и сел на лицо Чалоба»

Бывший вратарь «Челси» Марцин Булка, ныне выступающий за «ПСЖ», рассказал о поведении Диего Косты на тренировках.
Евро-футбол.ру 08:41
Кино

В Lucasfilm анонсировали книжную серию по «Звёздным войнам»

RT на русском 08:57
Политика

Захарова: журналистки из Грузии «набросились» на делегацию РФ в Женеве

РИА Новости 06:28
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Выехавший на тротуар автомобиль сбил четырех человек в Петербурге

По данным Госавтоинспекции, в результате столкновения двух автомобилей ВАЗ выехал на тротуар и сбил четырех человек, в том числе двоих несовершеннолетних.
Газета.Ru 10:35
Экономика

В России прогнозируют рост цен на непродовольственные товары

Повышение стоимости на непродовольственные товары в России прогнозируется в том случае, если в следующем году вступят в силу нормативы по полной утилизации отходов на потребительские товары и упаковки, сообщают «Известия».
RT на русском вчера в 22:35
Авто

В Volkswagen раскрыли комплектации нового Polo для России

В России новый Volkswagen Polo будет предлагаться в комплектациях Origin, Respect, Status и Exclusive.
Известия 06:49
Экономика

Белоруссия оценила потери из-за грязной российской нефти в $2 млрд

Новый Калининград Из-за введения Россией ограничений на вывоз нефтепродуктов и поставок грязной нефти экспорт Беларуси сократился на $2 млрд.
Новый Калининград.Ru 06:34
Общество

Россияне начали отказываться от туров в Италию из-за коронавируса

Туроператоры начали получать запросы от российских туристов на аннуляцию туров в Италию, где резко увеличилось количество заражений новым типом коронавируса.
ТАСС 08:10
Армия и оружие

Пентагон заявил об увеличении активности российского подводного флота

Глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс заявил, что Россия в 2019 году в полтора раза увеличила активность своего подводного флота, при этом корректность действий российских подводников увеличилась.
РИА Новости 10:39
Шоу-бизнес

Дима Билан из-за ухудшения состояния здоровья отменил концерты

Что происходит 09:25
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Биатлон

Губерниев оскорбительно ответил на обвинения Тихонова

МК-Спорт 10:05
Кино

Крис Эванс может сыграть в «Магазинчике ужасов»

ИА InterMedia 05:42
Авто

В сети появилось первое изображение хэтчбека Lada Vesta

По изображению видно, что у LADA Vesta в кузове «хэтчбек» была бы более покатая линия крыши в задней части авто, немного другие фонари, «цельная» крышка багажного отделения и новый задний бампер.
Тарантас Ньюс вчера в 10:25
Авто

Новый Subaru WRX STI получит новый 400-сильный мотор

Согласно информации, которую опубликовало издание speedme.ru, компания Subaru продолжает работать над новым WRX STI.
32CARS.ru 01:18
Общество

Елена Малышева отреагировала на критику цен в её медицинском центре

Ведущая телепрограммы о здоровье Елена Малышева ответила возмущённым фанатам, пожаловавшимся на то, что цены на приёмы в её медицинском центре слишком высоки.
Московский комсомолец Кузбасс вчера в 23:44
Здоровье

У американки в мочевом пузыре начал вырабатываться алкоголь

РЕН ТВ вчера в 22:03
Здоровье

Власти Хорватии подтвердили первый случай коронавируса в стране

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович подтвердил первый случай заражения коронавирусом в стране.
iReactor 06:51
Общество

Умер маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Интерфакс 01:15
Футбол

«Сампдория» была против моей игры со «Спартаком», но я сказал — без вариантов». Ригони дал интервью «Матч ТВ»

Напомним, что осенью Ригони был отдан в аренду до конца сезона с правом выкупа итальянской «Сампдории», однако в феврале этого года договор был досрочно прерван — аргентинец по ходу испанского сбора вновь присоединился к «Зениту».
Матч ТВ 10:07
Общество

Раскрыта личность обвиненного в отравлении болгарина офицера ГРУ

Предполагаемый офицер российской военной разведки ГРУ Георгий Горшков, которого болгарская прокуратура обвинила в покушении на бизнесмена Емельяна Гебрева и его сына, на самом деле является Егором Александровичем Гордиенко 1979 года рождения.
Lenta.ru 11:05
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