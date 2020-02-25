Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайден новый российский полковник-миллиардер

Найден бывший сотрудник МВД России, владеющий миллиардным состоянием. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, речь идет о полковнике Сергее Терентьеве.
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Генпрокуратура России нашла еще одного полковника-миллиардера

Газета.Ru09:14

В России найден очередной полковник-миллиардер

Национальная служба новостей09:10

Найден новый полковник-миллиардер МВД

Московский Комсомолец08:29

Доходы как за 200 лет работы: в России появился ещё один полковник-миллиардер

Царьград08:57

Найден новый «полковник Захарченко»

Рамблер08:29

В России найден новый полковник-миллиардер из МВД

Piter.tv09:02

Найден новый российский полковник-миллиардер

Lenta.ru07:59
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Происшествия

В Петербурге автомобиль вылетел на тротуар, пострадали четыре человека

Российская газета 09:58
Общество

Россиянам посоветовали воздержаться от поездок на север Италии

В связи с распространением коронавируса в Италии российским гражданам рекомендовано воздержаться от поездок в северные регионы страны.
РБК 10:10
Происшествия

Мужчина грозился спрыгнуть с Большого Москворецкого моста в Москве

Днем 25 февраля в центре Москвы мужчина пригрозил прыгнуть с Большого Москворецкого моста.
Известия 09:55
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Политика

В Госдуму внесли поправки о принципах голосования по Конституции

В Госдуму внесены поправки, которые определяют принципы проведения всероссийского голосования по изменениям в Конституции, сообщил депутат Павел Крашенинников.
Lenta.ru 10:05
Политика

Глава СНБО Украины увидел угрозу в слове «Донбасс»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что считает слово "Донбасс" частью "гибридной войны" и призвал отказаться от его использования.
РЕН ТВ 10:08
Происшествия

В Татарстане уволили учителя труда, пришедшего на урок пьяным

Из средней образовательной школы № 7 Азнакаево был уволен учитель технологии, замеченный на уроке в нетрезвом виде.
Российская газета 02:42
Экономика

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

«Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами», — отмечается в сообщении.
RT на русском 06:22
Религия

РПЦ начала устанавливать видеокамеры в храмах

"В православных храмах начали устанавливать видеокамеры", заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).
Российская газета 08:01
Общество

Первые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Австрии

В Австрии зарегистрированы первые случаи заражения новым типом коронавируса, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань.
REGNUM 07:17
Финансы

ВТБ поменяет схему выплаты дивидендов

ВТБ не раз прогнозировал прибыль за 2019 год на уровне 200 млрд руб. — таким образом, дивиденды могут составить порядка 100 млрд руб. Основные финансовые показатели банк раскроет в отчетности в среду, 26 февраля.
РБК 09:09
Экономика

Белоруссия согласилась на компенсацию в $15 за баррель грязной нефти

В соответствии с подписанным протоколом о выплате компенсаций за поставки загрязненной хлорорганикой нефти Белоруссия получит по $15 за каждый баррель такого сырья, сообщает «БелТА».
РБК 07:31
Общество

Insider: Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО

Сотрудник ГРУ, подозреваемый в отравлении болгарского бизнесмена «Новичком», был членом российской миссии ВТО.
Эхо Москвы 05:00
Общество

На продюсера телеканала «1+1» завели дело за критику украинского языка

Уголовное дело в отношении продюсера сериалов и фильмов телеканала «1+1» Алены Еремеевой, с подачи нардепа Украины Владимира Арьева заведено полицией за высказывание о трудности производства фильмов на украинском языке, 25 февраля сообщает украинское издание «Факты».
Красная весна 09:53
Общество

У замминистра здравоохранения Ирана нашли коронавирус

Заместитель министра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи заявил, что у него обнаружен коронавирус.
Ведомости 07:31
Политика

В офисе Зеленского не получали приглашение на парад Победы в РФ

27 января, стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко принял приглашение Москвы посетить праздничный парад по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне 10 февраля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде Победы на Красной площади в 2020 году примут участие 15 тыс. человек.
Известия 10:02
Общество

В помещенном в карантин отеле на Канарах оказались россияне

Взгляд.ру 08:13
Политика

Мишустин назвал две ключевые задачи кабмина

Мишустин предложил участникам встречи обсудить те факторы, которые сдерживают развитие экономики региона, а также те шаги, которые могло бы предпринять федеральное правительство для их решения.
ТАСС 07:01
Здоровье

ФАС начала расследование рекламы «Арбидола»

Служба ищет доказательства, что препарат «активен против коронавируса» Изучив рекламу противовирусного препарата «Арбидол», в которой утверждалось, что он «активен даже против коронавируса», Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Коммерсантъ 06:49
Экономика

В ИКАР оценили влияние закрытия заводов на стоимость сахара в России

Ведущий эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Евгений Иванов заявил «Известиям», что закрытие трех сахарных заводов в 2020 году не отразится на стоимости сахара в стране.
Известия 09:01
Политика

В Крыму отпустили задержанных украинских рыбаков

Четырех украинских рыбаков, задержанных 15 февраля в Азовском море пограничниками ФСБ России по Республике Крым, отпустили из-под ареста.
Lenta.ru 10:10
Наука

Моделирование работы сердца упростили

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами нашли способ упростить вычисления при компьютерном моделировании механики сердца.
Индикатор 08:40
Общество

Первый филиал Большого театра построят в Калининграде

Российская газета вчера в 05:30
Происшествия

Пассажирка с двумя детьми набросилась на таксиста в Башкирии

Вести.Ru 02:23
Происшествия

Суд назначил повторный штраф участнику летней акции протеста в Москве

Говорит Москва 09:18
Общество

Байкера Хирурга хотят лишить прав на бренд «Волк»

Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр", подал в Суд по интеллектуальным правам (СИП) иск, в котором требует досрочно прекратить охрану товарного знака "Волк", зарегистрированного на лидера мотоклуба "Ночные волки" Александра Залдостанова (Хирург).
РИА Новости 03:32
Происшествия

Пять человек погибли в ходе беспорядков в Нью-Дели

Российская газета вчера в 23:59
Происшествия

В Махачкале ликвидировали пожар в ТЦ «Пассаж»

Открытое горение в торговом центре в Махачкале ликвидировано на площади 2,5 тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
РИА Новости 08:35
Армия и оружие

Россия призывает усилить тезис о невозможности победить в ядерной войне

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предлагает Вашингтону подтвердить, а лучше усилить формулу Горбачева - Рейгана о том, что в ядерной войне не может быть победителей.
Инфорос 07:09
Теннис

Звонарева вышла во второй круг турнира в Дохе

ProstoProSport вчера в 11:10
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