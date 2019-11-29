Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНайден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов. По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна.
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с чего всё началось

Изображают жертву: мошенники изобрели новый способ хищений с карт

Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.
Известия16:01

Подробнее о событии

Мошенники придумали еще один способ хищений с банковских карт

Коммерсантъ22:15

Стал известен новый способ мошенничества с картами

RT на русском20:50

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известия17:44

СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами

РБК19:36

Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Lenta.ru19:29

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

РИА Новости18:11

Россиян предупредили о новом способе «развода» у банкоматов

Российская газета20:36
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Озвучен призовой фонд поединка Емельяненко-Кокляев

FightTime.ru 13:59
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Медведчук: Украина рискует остаться без газового контракта с Россией

Михаил Метцель / ТАСС Украина рискует остаться без транзита российского газа с 1 января 2020 года из-за отсутствия времени на подписание нового контракта.
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Трамп впервые прибыл в Афганистан

Президент США Дональд Трамп прибыл с необъявленным визитом в Афганистан, Reuters.
Газета.Ru 14:05
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В России отменили обязательную сертификацию лекарств

Правительство России отменило обязательную сертификацию лекарств.
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Турция показала видео испытаний С-400 против F-16

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Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака

Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Коммерсантъ вчера в 15:36
Здоровье

Скворцова не помогла. Каабак и Бабенко засобирались за границу

Напомним, во вторник глава Минздрава Вероника Скворцова после встречи с Михаилом Каабаком поручила директору НМИЦ включить Каабака и Бабенко в группу трансплантологов центра.
Национальная служба новостей вчера в 06:29
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Мэр Кемерова объяснил покупку новогодней ёлки почти за 18 млн рублей

Мэр Кемерова Илья Середюк объяснил покупку новогодней ёлки стоимостью почти в 18 млн рублей для центральной площади города.
RT на русском 03:29
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Минтруд объяснил, почему нельзя сделать 31 декабря выходным

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Общество

В Госдуме отреагировали на решение суда Швеции по апелляции «Газпрома»

Председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный прокомментировал в беседе с RT решение шведского суда отклонить апелляцию «Газпрома» на решение арбитража в споре с украинским «Нафтогазом».
RT на русском вчера в 07:34
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Комедийный детектив «Достать ножи» выходит на широкие экраны

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Во время исследования специалисты измеряли активность участков мозга человека во время сна.
Народные новости 21:26
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Миллиардеры из списка Forbes предложили Минфину проекты на ₽70 трлн

Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить 70 трлн руб. в случае, если будет введен механизм стабилизации условий ведения бизнеса, предусмотренный законопроектом о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).
РБК 18:34
Футбол

«Севилья» сыграет с «Карабахом» вторым составом

Сразу восемь футболистов основного состава испанской "Севильи" не сыграют в матче с агдамским "Карабахом" в рамках пятого тура группового этапа Лиги Европы по футболу, сообщает Sputnik Азербайджан.
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Гусев набрал три очка в победном матче «Нью-Джерси» против «Монреаля»

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Матч ТВ 22:17
Кино

Путин и Медведев поздравили Галину Польских с юбилеем

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев поздравили актрису театра и кино Галину Польских с 80-летием.
ТАСС вчера в 02:36
Происшествия

Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета самолета

Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин, заявил, что люди показали свой уровень, когда вместо оказания ему помощи начали снимать видео, выкладывать его и зарабатывать.
Lenta.ru вчера в 12:44
Политика

Делегация Украины сорвала выступление России на форуме в ООН

Делегация Украины попыталась сорвать выступление российского представителя на форуме по вопросам меньшинств ООН, который проходит в Женеве, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
РИА Новости 22:11
Политика

На Украине назвали нищету в стране результатом Майдана

Бедственное положение на Украине является результатом событий на Майдане.
РИА Новости 17:03
Спорт

Россия обыграла чемпионов мира в четвертьфинале ЧМ по пляжному футболу

Сборная России по пляжному футболу в четвертьфинале чемпионата мира одержала победу над действующими чемпионами — командной Бразилии.
РБК 17:30
Авто

В России введен ГОСТ для классических автомобилей

Tvoe-avto.com вчера в 11:09
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Дарья Глушакова отсудила 4 квартиры, дом и 100 миллионов

Как сообщает со ссылкой на представителей Дарьи Глушаковой ресурс Sport24, в ее собственность по решению суда должны перейти три московские квартиры - две площадью 200 и 120 кв. метров расположены на Кутузовском проспекте, а еще одна (площадью 100 кв.метров) на Плющихе, а также квартира площадью 120 кв.метров в Сочи.
МК-Спорт 11:09
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В Госдуме предложили ограничить долю иностранного капитала в клиниках

По задумке автора инициативы, доля иностранного участия (речь идёт и о физических, и о юридических лицах) в уставном капитале частных медицинских организаций в России не должна превышать 20%.
RT на русском 22:00
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Верка Сердючка отказалась от роли наставника в шоу «Х-фактор»

Певец Андрей Данилко, известный своим сценическим образом Верки Сердючки, принял решение оставить украинскую версию шоу "X-фактор".
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Geely продлевает выгодные условия на покупку Geely Atlas

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Оксана Воеводина рассказала о проблемах в личной жизни

Победительница конкурса красоты "Мисс Москва" Оксана Воеводина стала гостьей на всероссийской премии "Лидеры мнений 2019".
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Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка

Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
В курсе.ру вчера в 02:56
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За неделю 23 летательных аппарата провели разведку вдоль границ РФ

В течение недели воздушную разведку вдоль границ России провели 23 иностранных летательных аппарата.
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Елизавета Туктамышева прыгнула на тренировке четверной тулуп

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева исполнила четверной тулуп на тренировке.
Спорт БИЗНЕС Online 26 ноября в 07:20
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Меркель упала на сцене в Берлине

РИА Новости 09:55
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