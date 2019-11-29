Происшествия
РИА НовостиНайден новый способ мошенничества с банковскими картами
Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов. По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна.
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с чего всё началось
Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.Известиявчера в 16:01
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