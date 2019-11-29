Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиНайден новый способ мошенничества с банковскими картами

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов. По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна.
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с чего всё началось

Изображают жертву: мошенники изобрели новый способ хищений с карт

Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.
Известиявчера в 16:01

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Мошенники освоили новый способ воровства денег с банковских карт

Lenta.ruвчера в 19:29

Мошенники придумали, как еще красть деньги с банковских карт

РЕН ТВвчера в 20:54

СМИ узнали о новом способе мошенничества с банковскими картами

РБКвчера в 19:36

Стал известен новый способ мошенничества с картами

RT на русскомвчера в 20:50

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Газета.Ruвчера в 18:42

Найден новый способ мошенничества с банковскими картами

РИА Новостивчера в 18:11

Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Известиявчера в 17:44
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Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

REGNUM вчера в 02:15
Общество

«Нафтогаз» раскрыл детали решения суда в Швеции по спору с «Газпромом»

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко раскрыл в фейсбуке детали решения апелляционного суда в Швеции по спору с "Газпромом".
РИА Новости 27 ноября в 07:05
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай, сообщает правительство Приамурья.
РИА Новости вчера в 22:32
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru вчера в 10:13
Политика

В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа

Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
Взгляд.ру вчера в 23:44
Общество

В России появится предупреждающее о приближении машин приложение

Бесплатное приложение, оповещающее пешеходов о приближении автомобиля начнёт проходить тестирование в ряде российских регионов в 2020 году.
RT на русском вчера в 22:16
Происшествия

Задержана мать жестоко убитого в Екатеринбурге мальчика

Известия вчера в 23:40
Общество

Как с 1 декабря изменится жизнь россиян

С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.
Privet-Rostov.ru 27 ноября в 09:08
Политика

В Госдуме хотят ограничить долю иностранного капитала в клиниках

Доля иностранцев в уставном капитале российских медицинских организаций может быть снижена.
РИА Новости вчера в 22:27
Происшествия

В Саратове на пустыре обнаружили человеческую голову

REGNUM вчера в 14:00
Общество

В РФ определили лучшие города по качеству жизни

Лучшим городом по качеству жизни была признана Казань, при этом Москва заняла только пятую строчку.
Клуб регионов 27 ноября в 04:31
Гаджеты

Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G

Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.
UfaTime.ru вчера в 13:11
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
Кино

Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix»

Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.
ГЛАС.RU 27 ноября в 00:00
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Лудогорцем» и лишился шансов на плей-офф ЛЕ

Футбольный клуб ЦСКА (Москва) в домашнем матче сыграл вничью с болгарским "Лудогорцем" в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА.
Интерфакс-Спорт вчера в 14:58
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

Более чем наполовину выделенные на нацпроекты деньги потратили 52 региона, в том числе Санкт-Петербург (63,4%).
Коммерсантъ вчера в 21:16
Армия и оружие

Глава Минобороны Британии назвал Россию реальной угрозой для НАТО

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Россия является реальной угрозой для НАТО, для противостояния с которой нужно усилить международное сотрудничество.
Газета.Ru вчера в 21:21
Футбол

Мальме — Динамо (Киев) 4:3

Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».
ProstoProSport вчера в 16:55
Общество

Германия оспорила решение ЕС об ограничении доступа «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза по ограничению объёмов прокачиваемого «Газпромом» природного газа по OPAL.
RT на русском вчера в 12:15
Экономика

Эксперты Group-IB рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Телефонное мошенничество с конца 2018 года буквально захлестнуло банковский рынок.
Российская газета вчера в 23:00
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия вчера в 11:29
Армия и оружие

Минобороны провело пуск баллистической ракеты «Тополь»

Боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения запустил с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Тополь".
РИА Новости вчера в 10:40
Происшествия

В Канаде разбился самолет: много жертв

Небольшой самолет Piper PA-32 упал примерно в семи километрах от аэропорта.
Свободная Пресса вчера в 18:05
Общество

В финальную версию закона о семейно-бытовом насилии вписали примирение

Общественные и некоммерческие организации, занятые профилактикой семейно-бытового насилия, обязаны будут содействовать примирению жертвы насилия с его виновником.
РБК вчера в 22:00
Спорт

Захарова назвала недопустимой политизацию претензий WADA

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политизация претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России является недопустимой.
Известия вчера в 08:17
Шоу-бизнес

Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера»

Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.
Woman.ru 27 ноября в 01:32
Гаджеты

Xiaomi выпустила необычный внешний аккумулятор с подогревом для рук

Корпус Xiaomi Powerbank выполнен из алюминия, что позволяет достаточно быстро проводить тепло.
Planet Today вчера в 16:09
Армия и оружие

Обнародовано видео испытаний С-400 против F-16

Газета.Ru 26 ноября в 08:15
Шоу-бизнес

Копыта и хвост: Волочкова предстала в новом образе

Волочкова, известная своей любовью к эпатажным нарядам, позирует в закрытом темном платье в пол и туфлях на высокой платформе, а прическа украшена длинным накладным «хвостом».
МИР 24 вчера в 06:41
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