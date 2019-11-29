Чтобы создать условия для хищения средств у держателей карт, злоумышленники использовали распространенный вариант социальной инженерии. Новая схема стала модификацией методов автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

с чего всё началось

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек. Об этом "Известиям" рассказал пользователь фейсбука Серж Гатилов. По его словам, вариантов может быть несколько, но схема всегда одна.

Политика В Бундестаге дали Украине совет по сохранению транзита газа Для сохранения роли транзитера газа Киеву следует вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру, заявил глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Общество Как с 1 декабря изменится жизнь россиян С 1 декабря в силу вступят несколько важных нововведений которые так или иначе коснуться всех россиян.

Гаджеты Oppo создала самый тонкий смартфон с поддержкой 5G Сравнивая толщину Oppo Reno 3 Pro 5G с наиболее популярными 5G смартфонами, удалось выяснить, что ближе всех по толщине к новинке от Oppo будет флагман Samsung Galxy Note10, толщина которого равна всего 7,9 миллиметров.

Кино Анджей Сапковский высказался в защиту «Ведьмака» от «Netflix» Писатель заявил, что не считает свои книги Библией, и допускает возможность практически любого видения со стороны создателей сериала и других произведений, включая игры.

Футбол Мальме — Динамо (Киев) 4:3 Футболисты шведского «Мальме» в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги Европы переиграли киевское «Динамо».

Общество Ангела Меркель упала на сцене в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.

Спорт Захарова назвала недопустимой политизацию претензий WADA Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что политизация претензий Всемирного антидопингового агентства (WADA) к России является недопустимой.

Шоу-бизнес Виктория Боня отметила 40-летие в компании «танцующего миллионера» Чтобы отпраздновать юбилей, Виктория Боня не просто улетела из холодного Лондона на жаркие Мальдивы, но еще и обратилась за услугами к «танцующему миллионеру» Джанлуке Вакки.