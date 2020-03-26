Коронавирус
Lenta.ruНайден первый зараженный коронавирусом
Журналисты получили копию списка пациентов с коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хунанем».
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