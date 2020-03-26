Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНайден первый зараженный коронавирусом

Журналисты получили копию списка пациентов с коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хунанем».
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СМИ сообщили детали о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РБК04:24

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новостивчера в 23:39

Найден первый в мире заразившийся коронавирусом пациент

Московский Комсомолец01:49

Стало известно имя первого человека, заразившегося коронавирусом в Ухане

Газета.Ru01:30

В Китае выяснили, кто первым заразился коронавирусом

URA.Ru01:24

Китайские СМИ раскрыли подробности о первых зараженных коронавирусом

Известия01:55

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:03
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Общество

Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус

РИА Новости 03:10
Общество

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей

Президент подчеркнул, что длинные выходные предоставляются для того, чтобы снизить скорость распространения болезни.
Учительская газета вчера в 09:52
Шоу-бизнес

Скончалась известная актриса Инна Макарова

Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Evo-rus.com 04:10
Общество

Россияне отказываются платить по долгам из-за коронавируса

По оценке коллекторов, с учетом тенденции в ближайшее время около 7% россиян-заемщиков откажутся от своих обязательств из-за коронавируса, пока эта доля составляет 1% за несколько дней.
Вести.Ru 03:02
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Мир в ожидании: россияне рассказали о ситуации с коронавирусом в разных странах

Из-за пандемии коронавируса в ряде стран правительства ввели ограничительные меры: где-то более, где-то менее строгие.
Воронежский городской портал вчера в 04:47
Общество

Завод Tesla начнет производство аппаратов ИВЛ в ближайшее время

Илон Маск заявил о том, что в ближайшее время завод Tesla запустит производство аппаратов искусственной вентиляции легких.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 21:10
Здоровье

«Медси» открыла клинику для больных коронавирусом и пневмонией

Сеть частных клиник «Медси» открывает на Пятницком шоссе в Москве инфекционную больницу для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.
Дождь 03:56
Общество

В России выявлены 182 новых случая заболевания коронавирусом

Общее число официально зарегистрированных случаев новой коронавирусной инфекции в России увеличилось на сутки на 182 и составляет 840, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения вируса в стране.
Интерфакс 04:00
Гаджеты

Эти смартфоны Huawei дешевеют медленнее всех

Сегодня будут представлены смартфоны Huawei P40, Huawei P40 Pro и Huawei P40 Pro+ 5G, презентацию которых можно посмотреть по этой ссылке.
iXBT.com 03:16
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Финансы

«За неделю духовой шкаф подорожал на 500 рублей!»: с ростом курса доллара в Беларуси взлетают цены

К вечеру 25 марта в обменных пунктах доллар продавали за 2,6 рубля, евро - за 2,8. С момента резкого обвала курса (а это случилось 9 марта) доллар подорожал больше чем на 20%.
КП - Беларусь 03:36
Здоровье

В Челябинской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал пакет дополнительных ограничительных мероприятий в рамках введения режима повышенной готовности в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 11:39
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Общество

В Тюменской области ввели режим самоизоляции для людей старше 65 лет

"С 28 марта по 10 апреля для всех лиц старше 65 лет и земляков, имеющих хронические заболевания, вводится режим самоизоляции", - сообщил губернатор Александр Моор.
Российская газета 02:26
Здоровье

Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области

Еще два случая коронавируса подтверждены в Псковской области.
Псковская Лента Новостей 04:26
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Общество

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом

В Москве зафиксированы две смерти пациентов с коронавирусом.
Эхо Москвы вчера в 13:31
Гаджеты

Apple может отложить выпуск iPhone 12 на следующий год

Купертино, США, 26 марта 2020, 11:06 — REGNUM Apple прорабатывает возможность переноса выпуска своих новых смартфонов iPhone 12 с поддержкой сетей 5G с сентября на более поздний срок.
REGNUM 04:06
Общество

Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Lenta.ru 03:45
Здоровье

На Украине число зараженных коронавирусом выросло до 156 человек

Число заболевших коронавирусом на Украине за ночь выросло со 145 до 156, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения.
РИА Новости 04:13
Авто

В России отзывают 5 тыс. кроссоверов Porsche

Gazeta.SPb вчера в 11:12
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 11:46
Общество

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами

Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
P1spb.ru 01:56
Здоровье

Врач рассказал о пользе чеснока при вирусе

Врач-гомеопат Михаил Лущик рассказал о пользе чеснока и поведал тонкости его поедания. Об этом он рассказал радио Sputnik.
Москва 24 02:42
Экономика

Лукашенко выиграл психологически, но проиграл в деньгах

Правда, эксперты, вспоминая предыдущие попытки Белоруссии диверсифицировать поставки нефти, опасаются, что Александр Лукашенко снова откажется от этих планов, получив более дешевую российскую нефть.
Независимая газета вчера в 13:17
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце рассказала о причине развода с Павлом Прилучным

Актриса Агата Муцениеце рассказала в интервью с Лаурой Джугелия, что привело к разводу с Павлом Прилучным.
Профиль вчера в 07:40
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости 24 марта в 03:54
Общество

В Хакасии выявили второго заболевшего коронавирусом

Сегодня в Хакасии лабораторно подтвердили наличие в крови коронавируса у второго заболевшего.
Первое городское. Саяногорск 04:28
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