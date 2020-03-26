Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruНайден первый зараженный коронавирусом

Журналисты получили копию списка пациентов с коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хунанем».
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с чего всё началось

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли "нулевым пациентом", сообщает одна из ведущих в Китае газета "Пэнпай".
РИА Новостивчера в 23:39

Подробнее о событии

В Китае ищут «нулевого пациента». Первой заболевшей коронавирусом на рынке морепродуктов в Ухане стала продавщица креветок

Фонтанка.Ру01:27

Найден первый в мире заразившийся коронавирусом пациент

Московский Комсомолец01:49

Стало известно имя первого человека, заразившегося коронавирусом в Ухане

Газета.Ru01:30

Китайские СМИ раскрыли подробности о первых зараженных коронавирусом

Известия01:55

В Китае выяснили, кто первым заразился коронавирусом

URA.Ru01:24

СМИ рассказало о первом подтвержденном случае коронавируса в Ухане

РИА Новостивчера в 23:39

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:03
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Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Политика

Путин запретил иностранцам владеть землей в Крыму

Президент России Владимир Путин запретил лицам без гражданства, иностранным гражданам, а также юридическим лицам владеть земельными участками в Крыму и Астраханской, Калининградской областях.
Газета.Ru вчера в 14:32
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Культура

Саратовский министр отменила гастроли поэтессы из-за «аморальности»

Министерство культуры Саратовской области отозвало согласование выступления в театре юного зрителя известной российской поэтессы Юлии Соломоновой (Солы Моновой).
Взгляд-инфо 00:12
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Общество

Владимир Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом

России удаётся сдерживать массовое распространение коронавируса, но полностью заблокировать его проникновение в страну невозможно.
Крым 24 вчера в 13:56
Единоборства

Александр Емельяненко обратился к Шлеменко по поводу боя

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко обратился к бывшему чемпиону Bellator в среднем весе соотечественнику Александру Шлеменко по поводу поединка между ними.
RT на русском 03:02
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Заемщики начали информировать банки о невозможности обслуживать свои кредиты из-за пандемии коронавируса и общего карантина в стране.
Evo-rus.com 03:10
Экономика

Новосибирские рестораторы и отельеры просят помощи у Травникова

Новосибирские предприятия общепита просят губернатора Андрея Травникова о поддержке в условиях коронавируса.
Atas.info вчера в 23:02
Культура

О маньяке-таксисте из Хакасии снимут сериал

Сериал о маньяке из Хакасии снимет белорусский и американский режиссер и сценарист Дарья Жук.
Хакасия 00:49
Армия и оружие

Турецкие военные получили первую партию средних танков Kaplan

Средние танки «Kaplan» серийного производства начали поступать в Вооруженные силы Турции. Информацию передает портал «Janes.com».
Военное дело 00:40
Здоровье

ВОЗ признала самоизоляцию бесполезной в борьбе с коронавирусом

Самоизоляция граждан не поможет окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
ФедералПресс вчера в 22:18
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Общество

В Челябинской области подтверждены еще три случая коронавируса

Всего, по данным на 26 марта, восемь жителей Челябинской области заражены коронавирусом.
Вечерний Челябинск 02:17
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о лекарствах против коронавируса

Доктор Мясников рассказал СМИ о лекарствах против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:05
Футбол

Тренер «Спартака» Андреас Хинкель рассказал о главных ошибках Александра Глеба

Ассистент Доменико Тедеско в тренерском штабе «Спартака» Андреас Хинкель в интервью «СЭ» назвал ошибки полузащитника Александра Глеба, игравшего в «Арсенале» и «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 17:11
Политика

На Украине призвали попросить помощи у России из-за коронавируса

Украине следует попросить помощи у России в борьбе с коронавирусом, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Lenta.ru 01:57
Авто

Nissan привезет в РФ бюджетный кроссовер Datsun Magnite

Новый компактный кроссовер Nissan Magnite, который, очевидно, будет меньше и дешевле хорошо известного нам Juke, появится в России под брендом Datsun.
Автоновости дня вчера в 10:27
Экономика

ВТО: спад из-за коронавируса может быть хуже кризиса 2008 года

Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, может быть хуже мирового финансового кризиса 2008 года, заявил глава Всемирной торговой организации (ВТО) Роберто Азеведо.
РИА Новости вчера в 23:28
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Российская актриса и телеведущий решили хайпануть на фоне хита рейв-группы Little Big "Uno", взорвавшего Интернет, но так и не увидевшего Евровидение.
Newia.ru вчера в 14:30
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Технологии

Компания Microsoft указала на две критические уязвимости в ОС Windows

Компания Microsoft нашла критическую уязвимость во всех Windows. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 24 марта в 16:10
Гаджеты

Apple готова отложить выпуск iPhone 12 до зимы

Apple ведет подготовку к возможному переносу выпуска своих первых смартфонов iPhone с поддержкой сетей 5G с начала осени на более поздний срок.
Вести.Ru 02:49
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

КНДР запросила помощь в проведении тестов на коронавирус, пишут СМИ

Власти Северной Кореи в течение прошлых недель частным образом обращались за помощью к "международным контактам", чтобы расширить в стране проведение тестов на наличие коронавируса COVID-19, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, и попавший в распоряжение издания документ.
РИА Новости 02:28
Футбол

Роналду намерен покинуть «Ювентус»

Один из самых известных футболистов нашего времени намерен покинуть команду: форварду представили два весомых предложения клубы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед».
Newia.ru вчера в 13:50
Происшествия

В Томске локализовали крупный пожар на кровле административного здания

Крупный пожар на кровле административного здания в Томске удалось локализовать на площади одна тысяча квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 03:09
Здоровье

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся новой коронавирусной инфекцией в Италии являются не только демографические особенности страны.
Новый вариант 23 марта в 06:35
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