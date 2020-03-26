Продавщица креветок была первым человеком, связанным с рынком морепродуктов "Хуанань" в Ухане, у кого было подтверждено заражение COVID-19, но до сих пор неизвестно, где и как она заразилась и была ли "нулевым пациентом", сообщает одна из ведущих в Китае газета "Пэнпай".

с чего всё началось

Журналисты получили копию списка пациентов с коронавирусом, из которого следует, что 24 человека имели контакты с рынком «Хунань», при этом четверо из них — члены одной семьи. Китайским СМИ удалось найти и первого зараженного, не имевшего никаких контактов с «Хунанем».

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