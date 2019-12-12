Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаВ пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ. По последней информации, не менее 12 человек пострадали.
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Что случилось этой ночью: пятница, 13 декабря

Интерфаксвчера в 23:30

При пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб человек

РИА Новостивчера в 13:31

Стало известно о состоянии пострадавших при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестниквчера в 07:44

Один из военных погиб в ходе ликвидации пожара на «Адмирале Кузнецове»

ТАССвчера в 13:18

Telegram-канал пишет о погибшем на авианосце «Адмирал Кузнецов» в Мурманске

Nord-Newsвчера в 13:59

Один человек погиб при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Би-портвчера в 12:53

На «Адмирале Кузнецове» обнаружили погибшего

Северпоствчера в 13:19
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В NASA создали карту залежей водяного льда на Марсе

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RT на русском вчера в 23:10
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РБК вчера в 15:37
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Труд вчера в 11:46
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RT на русском вчера в 17:16
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Близкие Анастасии Заворотнюк резко негативно отреагировали на растиражированную желтой прессой новость о развитии у актрисы правостороннего паралича.
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Сын олигарха подарил своей возлюбленной джип Mercedes за 8 миллионов рублей.
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Зеленский высказался за изменение Минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» высказался за изменение положений Минских соглашений, которые касаются контроля над границей.
RT на русском вчера в 16:00
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День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
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Woman.ru вчера в 01:05
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Шесть человек погибли при пожаре в частном доме в Алтайском крае. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СКР.
РБК вчера в 23:12
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Сеть 5G появится в России: мобильные операторы создадут ее вместе

Сеть 5G - открытие мира больших цифровых возможностей Геворк Вермишян, гендиректор "Мегафона" считает, что совместная работа компаний — операторов связи - поможет запустить в России связь нового поколения, "дав старт развитию новейших технологий и открыв абонентам огромный мир цифровых возможностей".
Pravda.Ru вчера в 19:22
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Военнослужащий покончил с собой на железнодорожной станции в Иркутске.
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В Польше заявили о готовности к остановке транзита газа через Украину

«С 1 января 2020 года появляется риск отключения транзита российского газа в ЕС через Украину из-за окончания транзитного контракта на транспортировку газа и отсутствия нового», — отметили в компании.
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В Москве простились с Юрием Лужковым

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Экономика

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На Украине начался бюджетный кризис, который грозит дефолтом, об этом в эфире телеканала NewsOne заявил бывший министр экономики страны Виктор Суслов.
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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ по контролю над вооружениями

Генеральная ассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями.
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Сборная России снялась с чемпионата мира по киберспорту

Сборная России по киберспорту отказалась от дальнейшего участия в чемпионате мира в Южной Корее после первого игрового дня.
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