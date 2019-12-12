Военнослужащий-контрактник Северного флота погиб при ликвидации пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов», который произошел сегодня во время огневых работ. По последней информации, не менее 12 человек пострадали.

В пожаре на «Адмирале Кузнецове» погиб военный

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