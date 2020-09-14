Найден полностью нейтрализующий коронавирус препарат
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Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
Ученые Питтсбургского университета в США нашли самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19.В источнике
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