Ученые Питтсбургского университета в США нашли самую маленькую биологическую молекулу, которая полностью нейтрализует вирус SARS-CoV-2. Она представляет собой белковое соединение, в 10 раз меньше полноразмерного антитела, которое было использовано для создания препарата Ab8 против COVID-19.