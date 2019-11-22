Общество
Lenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось
Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.Фонтанка.Рувчера в 07:24
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Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
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Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3
В китайском Гуанчжоу марка представила обновленный внедорожник Kia KX3, который в России известен под именем Seltos.
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Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
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Медведев назвал главную задачу «Единой России»
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Экс-главу Чехова Марину Кононову отправили под домашний арест
Следователь ходатайствовал отправить Марину Кононову под домашний арест, так как она обладает обширными связями в руководящих структурах и правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда или оказать давление на свидетелей.
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При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
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Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию
Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Спрос российских банков на евро достиг годового максимума
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В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти
"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
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Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину
Футбол
«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»
На 71-й минуте «святых» вывел вперёд Джеймс Уорд-Праус. Спас «Арсенал» от поражения Ляказетт, который отличился на 96-й минуте.
Финансы
Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум
Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
Армия и оружие
Швеция обвинила российский корабль во вторжении в свои воды
Общество
Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов»
Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные.
Общество
Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России
Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
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В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией
Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Музыка
Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту
В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери
Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Происшествия
В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина
В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
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В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика
В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Происшествия
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли
Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
Общество
Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году
Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
Политика
Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году
Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.