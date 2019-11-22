Общество

Lenta.ruLenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
Читать в источнике
Комментировать21
с чего всё началось

Сделав это, они возвращаются

Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.
Фонтанка.Рувчера в 07:24

Подробнее о событии

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ruвчера в 10:59

Интернет-издание «Фонтанка» назвало имя еще одного предполагаемого участника расправы в Сирии

Эхо Москвы05:04

«Фонтанка» нашла предполагаемого участника жестокого убийства в Сирии. Он все отрицает

Дождьвчера в 12:02

СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии

Взгляд.рувчера в 08:30

«Фонтанка» нашла возможного участника жестокого убийства в Сирии

Znak.comвчера в 12:54

Журналисты нашли очередного возможного участника казни в Сирии

News.ruвчера в 13:42

СМИ нашли предполагаемого участника казни сирийского боевика

Трудвчера в 15:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7063 источника, обновлено в 12:01, Ашберн
Спорт

Россия победила Сенегал в стартовом матче ЧМ по пляжному футболу

Интерфакс-Спорт вчера в 15:42
Происшествия

Мэр Тулуна попал в ДТП, его жена погибла

Мэр города Тулуна Юрий Карих попал вечером в серьезную аварию в Черемховском районе Иркутской области.
Российская газета 09:29
Фигурное катание

Александра Трусова исполнила на тренировке тройной аксель

Спорт БИЗНЕС Online 11:40
Теннис

Сборная России по теннису проиграла канадцам в полуфинале Кубка Дэвиса

РИА Новости 11:31
Авто

Компания Kia презентовала новый кроссовер Kia KX3

В китайском Гуанчжоу марка представила обновленный внедорожник Kia KX3, который в России известен под именем Seltos.
SpeedMe вчера в 03:30
Спорт

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики Шляхтин подал в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин объявил о сложении с себя полномочий.
Коммерсантъ 06:26
Политика

Медведев назвал главную задачу «Единой России»

Перед "Единой Россией" стоит задача сохранить политическое лидерство, заявил на XIX съезде партии ее председатель, премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новости 05:48
Политика

В Госдуме объяснили причины дедовщины в армии

Вечерний курьер 05:32
Происшествия

Экс-главу Чехова Марину Кононову отправили под домашний арест

Следователь ходатайствовал отправить Марину Кононову под домашний арест, так как она обладает обширными связями в руководящих структурах и правоохранительных органах, может скрыться от следствия и суда или оказать давление на свидетелей.
Чехов Вид вчера в 09:28
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Политика

Путин обсудил процесс возвращения старообрядцев в Россию

Президент России Владимир Путин на встрече с епископом Русской православной старообрядческой церкви митрополитом Корнилием обсудил, как проходит возвращение старообрядцев в Россию.
РИА Новости 10:14
Политика

Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
RT на русском 03:18
Финансы

Спрос российских банков на евро достиг годового максимума

В сентябре 2019 года спрос российских банков на евро достиг рекордных за последний год показателей и опередил спрос на доллар более чем в два раза, следует из данных Банка России (ЦБ).
Коммерсантъ 21 ноября в 02:29
Энергетика

В Белоруссии повышают цены на автотопливо из-за роста цены нефти

"С учетом роста на 10% цены на нефть, приобретаемой белорусскими НПЗ в ноябре текущего года по отношению к октябрю, в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение сырья стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 24 ноября 2019 года увеличивается на одну копейку", - проинформировали в "Белнефтехиме".
ТАСС 11:24
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru вчера в 06:02
Футбол

«Арсенал» на 96-й минуте спас матч с «Саутгемптоном»

На 71-й минуте «святых» вывел вперёд Джеймс Уорд-Праус. Спас «Арсенал» от поражения Ляказетт, который отличился на 96-й минуте.
Чемпионат 11:58
Финансы

Средняя ставка по вкладам в России обновила десятилетний минимум

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 российских банков снизилась по итогам второй декады ноября до 6,03%, следует из данных ЦБ.
RT на русском вчера в 10:29
Армия и оружие

Швеция обвинила российский корабль во вторжении в свои воды

Суть событий вчера в 12:23
Общество

Россиянка получила пенсию купюрами «банка приколов»

Пожилой жительнице Перми выдали пенсию купюрами «банка приколов». С ними женщина пошла в магазин, где и узнала, что деньги поддельные.
Lenta.ru 10:45
Общество

Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
Газета.Ru 11:32
Политика

В Крыму возобновили паромное сообщение с Турцией

Между Крымом и Турцией возобновлено грузовое паромное сообщение, о чем сообщила депутат Госдумы Наталья Поклонская в своем Telegram-канале.
Профиль вчера в 07:49
Музыка

Лазарев заснял, как Басков с Крутым валялись на полу в аэропорту

В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
WomanHit.ru 07:25
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Происшествия

В Иркутской области задержан напавший на женщину в лесу мужчина

В Иркутской области задержан по обвинению в покушении на убийство 31-летний житель города Железногорска-Илимского, совершивший нападение на женщину в лесу.
RT на русском 11:26
Политика

Рогозин доложил Путину о строительстве второй очереди Восточного

Вести.Ru 11:20
Шоу-бизнес

Виктор Рыбин сообщил о возвращении рака

Суть событий 00:23
Происшествия

В Саратовской области начали поиски пропавшего мальчика

В Саратовской области сотрудники правоохранительных органов и волонтеры разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика.
Российская газета 06:29
Происшествия

В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли

Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
РИА Новости 04:10
Общество

Минтранс сомневается в возобновлении чартеров в Египет в этом году

Приостановка авиасообщения между Россией и египетскими курортами произошла в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа».
BFM.ru 10:53
Политика

Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году

Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец украинской государственности, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала КРТ.
РИА Новости 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное