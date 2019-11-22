Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.

с чего всё началось

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.

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Происшествия В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).

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