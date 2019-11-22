Общество

Lenta.ruLenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось

Сделав это, они возвращаются

Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.
Фонтанка.Рувчера в 07:24

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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ruвчера в 10:59

Интернет-издание «Фонтанка» назвало имя еще одного предполагаемого участника расправы в Сирии

Эхо Москвы05:04

«Фонтанка» нашла предполагаемого участника жестокого убийства в Сирии. Он все отрицает

Дождьвчера в 12:02

СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии

Взгляд.рувчера в 08:30

«Фонтанка» нашла возможного участника жестокого убийства в Сирии

Znak.comвчера в 12:54

Журналисты нашли очередного возможного участника казни в Сирии

News.ruвчера в 13:42

СМИ нашли предполагаемого участника казни сирийского боевика

Трудвчера в 15:07
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Сборная России по теннису уступила Канаде в полуфинале Кубка Дэвиса

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Политика

«Единая Россия» начала готовиться к выборам Госдуму в 2021 году

Лидер партии Дмитрий Медведев на съезде раскритиковал «единороссов», которые идут на выборы самовыдвиженцами.
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Сразу после презентации своего первого кроссовера, которая прошла в Пекине, Китай, британский автопроизводитель открыл прием заказов на модель по всему миру.
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Пожар в жилом доме в Королеве локализовали

Пожар в многоквартирном жилом доме в подмосковном Королеве локализован.
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Малышева назвала ранние признаки рака мозга

Ugpressa.ru вчера в 23:37
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели жены мэра Тулуна в ДТП

Следственный комитет опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла жена мэра Тулуна Юрия Кариха.
РИА Новости 12:43
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Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России

Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.
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В аэропорту Крутой и Басков устроили шуточную потасовку, в ходе которой повалились прямо на пол.
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Шоу-бизнес

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах

Актриса Евгения Лоза проводит медовый месяц на Мальдивах. Недавно она вышла замуж за коллегу по цеху Антона Батырева.
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Футбол

Дзюба обратился к болельщикам после победы над «Рубином»

Форвард "Зенита" Артем Дзюба в инстаграме поблагодарил болельщиков за поддержку в матче против "Рубина" (2:1).
Спорт день за днем 13:58
Политика

Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией

НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.
РИА Новости 14:23
Футбол

Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом

Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.
Спорт день за днем 15:08
Общество

Ностальгия по Star Wars. Вспоминаем Jedi Knight: Jedi Academy

Отзывчивость нашего сообщества радует глаз: ребята охотно помогают новичкам, создали специальный сервер для новоприбывших игроков, где они могут испытать свои силы против таких же начинающих джедаев, написали гайд, помогающий овладеть световым мечом и лучше осознать механику его использования, в общем, они весьма сильно пекутся о новой крови и о любимой игре.
Cyber.sports.ru 21 ноября в 00:52
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко назвала свою версию убийства дочери

Мать убитой доцентом СПбГУ Олегом Соколовым аспирантки Анастасии Галина Ещенко назвала собственную версию убийства дочери.
Известия 11:34
Происшествия

На востоке Москвы автомобиль врезался в подземный переход

Водитель иномарки не справился с управлением и врезался в подземный переход на востоке Москвы.
ТАСС 15:39
Футбол

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

Защитник бразильского клуба «Куяба» Каик Оливейра не забил пенальти в послематчевой серии против «Пайсанду».
Lenta.ru 21 ноября в 23:50
Футбол

Фанаты «Факела» напали на игроков команды после матча ФНЛ

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Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.
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Фигурное катание

Четыре россиянки вышли в финал Гран-при по фигурному катанию

Четыре российские фигуристки отобрались в финал Гран-при, который состоится в Турине с 5 по 8 декабря.
РБК 06:07
Общество

В Москве сегодня пройдет митинг против закона о домашнем насилии

Участники акции создали петицию, в которой говорится, что инициатива основана "на радикальной идеологии феминизма и ведет к разрушении семьи".
Эхо Москвы 04:00
Политика

Гончарук прокомментировал работу миссии МВФ на Украине

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине.
RT на русском 15:04
Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

Вести.Ru вчера в 03:15
Здоровье

Чушь победила: Когда протрезвеет Минздрав во главе со Скворцовой

«Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.
Свободная Пресса 02:22
Единоборства

Макгрегор рассказал, с кем готов встретиться в 2020 году

Чемпионат 09:05
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В Роспотребнадзоре дали рекомендации по приёму антибиотиков

Специалисты Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) озвучили рекомендации по правилам приёма антибиотиков.
Expert.ru вчера в 12:00
Спорт

Шляхтин покинул пост главы Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин покинул свой пост, передает «РИА Новости».
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Общество

Дуров извинился за вчерашний сбой в работе Telegram

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Саша Савельева устроила «грязные» танцы возле коляски сына

В начале октября Кирилл Сафонов и Саша Савельева с маленьким сыном отправились в Израиль на свадьбу дочери актера.
7Дней.ру 12:10
Политика

Путин обсудил возвращение старообрядцев в Россию

RT на русском 11:09
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