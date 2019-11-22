Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.

с чего всё началось

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.

Общество Директор Ротару назвал заказной травлю певицы в России Концертный директор украинской певицы Софии Ротару Сергей Лавров заявил, что критика в ее адрес и призывы лишить певицу звания Народной артистки СССР являются заказной информацией.

Футбол Полузащитника «Уфы» назвали русским Бускетсом Агент Александр Маньяков сравнил своего клиента, полузащитника «Уфы» Даниила Фомина с футболистом «Барселоны» Серхио Бускетсом.

Общество Ностальгия по Star Wars. Вспоминаем Jedi Knight: Jedi Academy Отзывчивость нашего сообщества радует глаз: ребята охотно помогают новичкам, создали специальный сервер для новоприбывших игроков, где они могут испытать свои силы против таких же начинающих джедаев, написали гайд, помогающий овладеть световым мечом и лучше осознать механику его использования, в общем, они весьма сильно пекутся о новой крови и о любимой игре.

Здоровье Врачи удалили из глаза россиянина трехсантиметрового червя Оказывается, во время отпуска на Шри-Ланке мужчину укусил комар, это и стало причиной появления трехсантиметрового червя в глазу.

Здоровье Чушь победила: Когда протрезвеет Минздрав во главе со Скворцовой «Мужчина почувствовал ухудшение здоровье, была проведена реанимация силами соседей по очереди, быстро прибыли сотрудники диспансера, подъехала скорая, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», - сообщает ТАСС со ссылкой на первого заместителя министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева.