Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.

с чего всё началось

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.

Здоровье Геронтолог назвал признаки преждевременного старения Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.

Происшествия Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.

Общество В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.

Фигурное катание Загитова высказалась о тейпах на своей спине Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.

Музыка В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020» Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.

Политика МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.

Экономика Глава Якутии предложил не менять в ДФО тарифы на электроэнергию Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.

Политика Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.

Политика Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».

Экономика Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Кино Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.

Происшествия 23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.