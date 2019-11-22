Общество
Lenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось
Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.Фонтанка.Рувчера в 07:24
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В Брянске найден предполагаемый участник зверского убийства в Сирии
Городской телеканал (Брянск)вчера в 16:44
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Политика
Медведев призвал единороссов не стесняться партийной принадлежности
Выступая на съезде «Единой России» в Москве председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о самовыдвиженцах.
Общество
Доронина обсудила с Путиным ситуацию во МХАТе
Здоровье
Геронтолог назвал признаки преждевременного старения
Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.
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Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы
Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
Общество
В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации
В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
Фигурное катание
Загитова высказалась о тейпах на своей спине
Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
Музыка
В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»
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Футбол
Спартак-2 — Авангард (Курск) 1:1
В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» дома сыграл вничью с «Авангардом».
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МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну
В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.
Экономика
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Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.
Политика
Новак назвал сроки новой встречи по транзиту газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда пройдет следующая техническая встреча по транзиту российского газа через Украину.
Кино
Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
Происшествия
Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД
В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Общество
Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы
В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
Политика
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Политика
Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
Футбол
Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»
Экономика
Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ
Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
Кино
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По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.
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23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи
В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Политика
Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину
Политика
Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии
Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
Общество
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Политика
Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
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Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
Происшествия
В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика
Спорт
В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса
Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.