Общество

Lenta.ruLenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось

Сделав это, они возвращаются

Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.
Фонтанка.Рувчера в 07:24

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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ruвчера в 10:59

Интернет-издание «Фонтанка» назвало имя еще одного предполагаемого участника расправы в Сирии

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СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии

Взгляд.рувчера в 08:30

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В Брянске найден предполагаемый участник зверского убийства в Сирии

Городской телеканал (Брянск)вчера в 16:44

Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

БрянскTodayвчера в 22:23

«Фонтанка» нашла возможного участника жестокого убийства в Сирии

Znak.comвчера в 12:54
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Выступая на съезде «Единой России» в Москве председатель партии, премьер-министр России Дмитрий Медведев высказал свое мнение о самовыдвиженцах.
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Существуют определенные нормативы для разных возрастных групп и, если изменения этих показателей выходят за рамки нормы и приближаются к более старшей возрастной группе, очевидно, имеет место преждевременное старение.
Вечерняя Москва 05:05
Происшествия

Учительница принесла в Московский зоопарк муляж бомбы

Школьная учительница принесла муляж взрывного устройства в Московский зоопарк, чтобы провести с детьми урок о правилах поведения при обнаружении взрывного устройства.
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Общество

В Южно-Китайском море произошла вспышка радиации

В связи с повышением радиационного фона в Южно-Китайском море Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека усиливает мониторинг радиационной обстановки на Дальнем Востоке, сообщает пресс-служба ведомства.
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Загитова высказалась о тейпах на своей спине

Российская фигуристка Алина Загитова ответила на вопрос о появлении тейпов на спине в произвольной программе на этапе Гран-при в японском Саппоро.
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Музыка

В США объявлены номинанты на премию «Грэмми-2020»

Национальная академия искусства и техники звукозаписи США объявила список претендентов на вручение музыкальной премии «Грэмми» в 2020 году.
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Спартак-2 — Авангард (Курск) 1:1

В матче 25-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» дома сыграл вничью с «Авангардом».
Sportbox.RU 06:54
Политика

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.
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Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку сохранить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию в регионах ДФО, введенный в 2017 году.
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Политика

Новак назвал сроки новой встречи по транзиту газа через Украину

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, когда пройдет следующая техническая встреча по транзиту российского газа через Украину.
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Кино

Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»

При съемке интимных сцен в российском кино используются тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи.
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Происшествия

Сотрудники ДПС устроили погоню со стрельбой на МКАД

В Москве сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) устроили погоню со стрельбой за угонщиком на МКАД.
Известия 04:33
Общество

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Министерстве труда России рассказали, при каких условиях человек может добиться назначения досрочной пенсии в случае потери работы.
RT на русском 07:19
Политика

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
РИА Новости 04:37
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Лавров прокомментировал слова генсека кабмина Японии о мирном договоре

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова генсека кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о мирном договоре Токио и Москвы, который может быть заключён «после решения территориального вопроса».
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Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

Спорт-Экспресс 05:42
Экономика

Силуанов прокомментировал предложение освободить малоимущих от НДФЛ

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что нужно взвесить все плюсы и минусы при реализации идеи освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Эмилия Кларк рассказала, что ее заставляли сниматься голой

По воспоминаниям Кларк, "голые" эпизоды первого сезона GOT вылились для нее в тяжкие переживания - ей, тогда 23-летней начинающей актрисе, нужно было предстать полностью обнаженной перед всей командой сериала - массой незнакомых, чужих людей.
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Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

В Сочи найдена мертвой 23-летняя следователь, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 23 ноября. В августе она окончила университет МВД.
Известия 07:15
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

РИА Новости вчера в 17:23
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
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Общество

В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России

РИА Новости вчера в 08:46
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В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту

RT на русском 03:29
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Джонсон сравнил роль России в Brexit с Бермудским треугольником

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отверг предположения о том, что Россия пыталась повлиять на результаты референдума о выходе Великобритании из ЕС.
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Мать Анастасии Ещенко сама расследует убийство дочери

Собственное расследование убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко проводят ее родственники – мать погибшей девушки, Галина Георгиевна является офицером полиции.
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В Саратовской области разыскивают 12-летнего мальчика

ТАСС вчера в 07:43
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В РУСАДА прокомментировали рекомендацию ВАДА о лишении статуса

Пахноцкая согласилась с тем, что, скорее всего, исполком ВАДА лишит РУСАДА статуса. Исполком WADA рассмотрит ситуацию с РУСАДА 9 декабря.
Спорт-Экспресс 05:35
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