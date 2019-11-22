Общество
Lenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии
Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось
Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.Фонтанка.Рувчера в 07:24
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В Брянске найден предполагаемый участник зверского убийства в Сирии
Городской телеканал (Брянск)вчера в 16:44
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Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020
Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.
Происшествия
Пострадавшие в ДТП с автобусом у рынка отправились домой
Пострадавших в аварии с автобусом у Центрального рынка отпустили домой.
Футбол
Бербатов считает, что «Ман Сити» обыграет «Челси»
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Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался во время испытаний
Первый прототип крупного проекта компании Илона Маска SpaceX, космический корабль Starship Mk1 взорвался во время проверки функционирования аппарата.
Спорт
В WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) было рекомендовано исполкому организации признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей антидопинговому кодексу.
Общество
«Калашников» представил электромотоцикл «Иж»
Новый электромотоцикл «Иж» представил концерн «Калашников» на форуме профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ» в Ярославле.
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Общество
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В окно квартиры на восьмом этаже выбросила своего ребенка 37-летняя жительница Владивостока.
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Муж Заворотнюк удаляет из соцсетей фотографии с актрисой
Супруг Анастасии Заворотнюк Пётр Чернышев начал удалять фотографии с женой из личного профиля в Instagram.
Армия и оружие
Израильские военные бомбардировали десятки объектов в Сирии
Как сообщал «Кавказ Пост», в частности, прошлом году была зафиксирована атака израильтян на иранский военный лагерь, склады вооружения в аэропорту Дамаска, наблюдательные пункты, другие позиции и вооружения «Аль-Кудс» у границы.
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Киев разрабатывает стратегию возвращения Крыма
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Суд отказался рассматривать иск ФБК к Путину
Тверской суд Москвы отказался принять иск членов Фонда борьбы с коррупцией к президенту РФ Владимиру Путину.
Шоу-бизнес
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Микки Рурк всегда питал слабость к русским девушкам.
Фигурное катание
Российская фигуристка Косторная победила на этапе Гран-при в Японии
Фигуристка Алена Косторная выиграла золотую медаль на соревнованиях одиночниц на последнем этапе Гран-при в японском городе Саппоро.
Происшествия
В Малайзии задержали судно с россиянином и украинцами на борту
Общество
Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького
Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
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В Абхазии убиты два криминальных авторитета
В центре Сухума у ресторана "Сан-Ремо" в перестрелке были убиты два криминальных авторитета.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Общество
Китайский журналист объяснил причины быстрого старения россиянок
Кино
Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России
Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.
Общество
В Совете Федерации отреагировали на планы Ротару выступить в России
Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя планы Софии Ротару вернуться на российскую сцену, раскритиковал артистов, которые говорят, что в России всё плохо, но при необходимости едут туда на заработки.
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Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге
России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.
Хоккей
«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси», Малкин отметился голевой передачей
На 33-й минуте отличился Джей Гюнтцел с передачи российского форварда Евгения Малкина.
Общество
В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию
При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Общество
Путин назвал чушью изменения правил медосмотра для водителей
Президент Российской Федерации В. В. Путин, узнавший из СМИ грядущие изменения правил получения медсправок для водителей, назвал полной чушью.
Киберспорт
Для Code Vein в начале 2020 года выйдут три крупных дополнения
Компания Bandai Namco Entertainment объявила о том, что три крупных дополнения Code Vein, включённых в сезонный абонемент, выйдут в начале 2020 года.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе
Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.