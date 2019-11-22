Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.

с чего всё началось

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.

Футбол Состоялась жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 Стали известны результаты жеребьёвки стыковых матчей за право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года, сообщает пресс-служба УЕФА.

Спорт В WADA рекомендовали признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комитетом по соответствию Всемирного антидопингового агентства (CRC WADA) было рекомендовано исполкому организации признать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующей антидопинговому кодексу.

Армия и оружие Израильские военные бомбардировали десятки объектов в Сирии Как сообщал «Кавказ Пост», в частности, прошлом году была зафиксирована атака израильтян на иранский военный лагерь, склады вооружения в аэропорту Дамаска, наблюдательные пункты, другие позиции и вооружения «Аль-Кудс» у границы.

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Общество Доронина призвала Путина вмешаться в ситуацию в МХАТе имени Горького Народная артистка СССР, президент МХАТа имени Горького Татьяна Доронина в личной беседе попросила президента России Владимира Путина вмешаться в ситуацию, сложившуюся в театре.

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Кино Шахназаров раскритиковал засилье фильмов о проблемной России Режиссер и генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров назвал популярность за рубежом фильмов о проблемной России тенденцией, вредящей имиджу страны.

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Политика Москва и Киев не разрешили разногласия в ходе арбитража в Гааге России и Украине не удалось разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе в ходе первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге, которое прошло 21 ноября.