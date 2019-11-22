Общество

Lenta.ruLenta.ruНайден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Журналистам издания удалось пообщаться с предполагаемым бойцом частной военной компании (ЧВК) Вагнера, который запечатлен на видео из Сирии, отснятом в 2017 году. По данным газеты, мужчину зовут Руслан, он бывший военный, в начале 2000-х воевал в Чечне, а в настоящий момент живет в Брянске.
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с чего всё началось

Сделав это, они возвращаются

Лица инквизиторов и пейзаж в объектив камеры не попадали.
Фонтанка.Рувчера в 07:24

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Найден предполагаемый участник казни солдата в Сирии

Lenta.ruвчера в 10:59

Интернет-издание «Фонтанка» назвало имя еще одного предполагаемого участника расправы в Сирии

Эхо Москвы05:04

«Фонтанка» нашла предполагаемого участника жестокого убийства в Сирии. Он все отрицает

Дождьвчера в 12:02

СМИ поговорили якобы с участником расправы над пленным в Сирии

Взгляд.рувчера в 08:30

«Фонтанка» нашла возможного участника жестокого убийства в Сирии

Znak.comвчера в 12:54

Журналисты нашли очередного возможного участника казни в Сирии

News.ruвчера в 13:42

СМИ нашли предполагаемого участника казни сирийского боевика

Трудвчера в 15:07
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Футбол

Динамо — Ростов 1:1 (1-й тайм)

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о состоянии игроков, вернувшихся с матчей сборных, а также отметил, что финансовые проблемы в клубе не должны влиять на настрой футболистов.
Матч ТВ 08:35
Политика

Лавров и глава МИД Китая обсудили проблемы мировой торговли

В свою очередь глава МИД Китая отметил, что динамика сотрудничества стран во всех сферах очень высокая, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:52
Шоу-бизнес

Вера Брежнева не стала отрицать развод с Меладзе

Ранее таблоиды писали, что супруг артистки - продюсер Константин Меладзе - якобы вступил в отношение с "преемницей" Брежневой.
Московский Комсомолец вчера в 07:43
Политика

МИД РФ оценил разногласия с Киевом по вопросу суда в Гааге

Между Москвой и Киевом сохраняются "принципиальные разногласия", которые не удалось разрешить на первом заседании международного трибунала ООН по инциденту в Керченском проливе.
Газета.Ru 07:40
Политика

Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter начало поставок американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину.
РИА Новости вчера в 17:23
Фигурное катание

Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.
Известия 05:46
Политика

МИД Швеции посетовал на боязнь россиян посещать страну

В МИД Швеции сетуют на то, что иностранные туристы, в том числе – россияне, боятся посещать Швецию из-за сообщений о разгуле преступности.
Газета.Ru вчера в 14:38
Происшествия

Мать Анастасии Ещенко ведет собственное расследование убийства дочери

АиФ Санкт-Петербург 07:39
Авто

Илон Маск представил бронированный пикап Tesla Cybertruck

22.11.2019 Основатель компании Tesla Илон Маск представил новинку – первый электрический пикап Cybertruck.
Портал Поиск вчера в 02:20
Общество

Светлана Лобода оказалась на постере группы Тилля Линдеманна

Российская певица Светлана Лобода была изображена на постере группы Lindemann, основанной солистом Rammstein Тиллем Линдеманном и Петером Тэгтгреном, сообщает РИА Новости.
Радио Sputnik вчера в 01:01
Общество

В Минтруде рассказали об условиях досрочного выхода на пенсию

При массовых сокращениях, банкротстве или ликвидации предприятия сотрудник имеет право обратиться в Пенсионный фонд России (ПФР) за назначением досрочной пенсии, сообщает «Российская газета» в пятницу, 22 ноября.
Известия 05:19
Общество

Авария танкера в Одесском заливе привела к утечке нефти в Черном море

В районе крушения танкера "Делфи" в Одесском заливе существенно ухудшилась экологическая ситуация, сообщил заместитель начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николай Гавриков изданию "Думская".
РИА Новости 01:52
Здоровье

Малышева рассказала о признаках болезни Заворотнюк

По данным издания, Малышева своей программе «Жить здорово!» подчеркнула, что «диспансеризации по раку головного мозга нет».
Рамблер вчера в 07:03
Авто

Какие вопросы нужно задать перед заливкой моторного масла в машину

Car.ru вчера в 06:02
Авто

Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Autorating.ru 21 ноября в 10:16
Космос

Пропавшую нейтронную звезду нашли в облаке пыли

МИР 24 вчера в 06:28
Политика

Нарышкин заявил о причастности США к кризису в Боливии

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвинил Соединённые Штаты в причастности к политическому кризису в Боливии.
REGNUM 06:40
Армия и оружие

«Космос-2422» сошел с орбиты и сгорел

Обломки спутника "Космос-2422" сгорели в атмосфере над Тихим океаном.
Вести.Ru 08:15
Здоровье

Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на сердце

Врач из Федеральной ассоциации зарегистрированных кардиологов Германии Хериберт Брюк рассказал в интервью Focus, какие советы о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний верны, а какие являются мифами.
РИА Новости вчера в 12:53
Политика

Съезд «Единой России» провел ротацию высшего совета партии

Съезд "Единой России" в субботу провел ротацию одного из руководящих органов партии - ее высшего совета.
ТАСС 07:38
Политика

Путин призвал «Единую Россию» «терзать и трясти» чиновников

Президент России Владимир Путин заявил, что "Единая Россия" не должна соглашаться с любым, даже самым высокопоставленным чиновником.
Российская газета 06:54
Экономика

Иран рассчитывает получить от России кредит на $2 млрд, заявил Новак

Иран рассчитывает получить от РФ кредит на 2 миллиарда долларов на реализацию ряда проектов, с учётом ранее принятых решений общий кредит может составить порядка 5 миллиардов долларов, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
РИА Новости 07:54
Спорт

Глава российской легкой атлетики ушел в отставку

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.
Lenta.ru 06:19
Происшествия

23-летняя следователь найдена мертвой в Сочи

Известия 07:15
Музыка

Песни Наргиз после ухода от Фадеева попали в европейский топ-чарт

OAnews вчера в 10:54
Футбол

Владимир Федотов: «На первый план вышли ребята со свистком»

Спорт-Экспресс 05:42
Политика

Юмашев объяснил выбор Путина преемником Ельцина

Советник президента России, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев объяснил, почему первый российский президент выбрал Владимира Путина своим преемником в 1999 году.
Rambler News Service вчера в 12:58
Экономика

Помощник Путина назвал три составляющих экономического роста России

Андрей Белоусов, помощник президента, рассказал о трех составляющих для ускорения экономического роста России.
Вести.Ru 21 ноября в 18:39
Экономика

Китай и Япония избавились от гособлигаций США

Япония, которая последние несколько летявояласт самым крупным кредитором США, приняла решение избавиться от американских государственных облигаций на общую сумму 30 млрд долларов.
ГЛАС.RU 03:39
Футбол

Тренер «Зенита» Семак лестно высказался о Дзюбе

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак, говоря о победе команды над казанским "Рубином", отметил вклад нападающего Артема Дзюбы в результат, передает Sport24.
Газета.Ru 08:45
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