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Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
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Учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что препарат против паразитов под названием ивермектин способен подавить коронавирус за двое суток, результаты исследований опубликованы в журнале Antiviral Research
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