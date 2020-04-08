Коронавирус
REGNUMВ Австралии заявили о препарате, подавляющем коронавирус за 48 часов
Канберра, 8 апреля 2020, 23:16 — REGNUM Антипаразитарный препарат ивермектин способен подавлять размножение возбудителя коронавируса пневмонии COVID-19 в организме человека за двое суток, сообщили 8 апреля австралийские учёные из Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне в журнале Antiviral Research.
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с чего всё началось
Учёные из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне выяснили, что препарат против паразитов под названием ивермектин способен подавить коронавирус за двое суток, результаты исследований опубликованы в журнале Antiviral Research.Life.ruвчера в 17:22
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Ученые выяснили, какой препарат подавляет коронавирус за двое суток
Комсомольская правдавчера в 18:09
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