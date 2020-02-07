Наука
Газета.RuНайден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
Читать в источнике
Оценить358
Подробнее о событии
Показать все источники
В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство
Фонтанка.Рувчера в 05:40
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 00:39, Ашберн
Политика
Посол России пообещал Латвии ответ за травлю журналистов
Посол России в Латвии Евгений Лукьянов пообещал вступиться за журналистов, которые подверглись травле в Латвии.
Здоровье
Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
Для снижения риска заболевания раком необходимо показываться врачу, заявил заместитель главного врача по хирургии Свердловского областного онкодиспансера, доктор медицинских наук Александр Дорофеев в интервью "Российской газете".
Футбол
Гол Мхитаряна не спас «Рому» от поражения в матче с «Болоньей»
В рамках 23-го тура чемпионата Италии "Рома" на поле домашнего стадиона "Олимпико" проиграла команде "Болонья" со счетом 2:3. Римляне довели безвыигрышную серию до трех матчей – два поражения и одна ничья.
Экономика
Россия и Белоруссия договорились о цене на газ
Финансы
Центробанк России понизил ключевую ставку
Банк России опустил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до шести процентов годовых, сказано в сообщении на сайте регулятора.
Культура
Украинский телеканал «1+1» снял сериалы на русском языке
Шоу-бизнес
Дарья Мороз назвала причину развода с Богомоловым
Российская актриса театра и кино Дарья Мороз в интервью журналу "ОК!" рассказала о разводе с режиссером Константином Богомоловым.
Общество
Аномально высокая погода зафиксирована в Антарктиде
Глава метеорологического центра аргентинской базы Марамбио, капитан Маурисио Николас Лауриси заявил, что в четверг, 6 января, на научно-исследовательской станции Эсперанса были зафиксированы + 18, 3 ° C. Отмечается, что это исторически рекордный с 1967 года показатель.
Происшествия
В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета под Казанью.
Общество
Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
Кино
В сериале «Ведьмак» появится леший из игры
Во втором сезоне "Ведьмака" появится новый сказочный персонаж - леший, сообщает Redanian Intelligence.
Культура
Шоу Ксении Собчак на Первом канале оказалось плагиатом
Шоу-бизнес
Дочь Успенской уехала в Америку после скандала у Кудрявцевой
Единственная дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина после выхода скандальной передачи «Звезды сошлись» решила отделиться от звездной матери.
Происшествия
Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве
Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
Общество
Учительницу в Приморье не накажут за разбор на уроке нецензурной фразы
Учительница, увидев написанную на доске фразу с нецензурными выражениями, стала разбирать ошибки, объясняя на этом примере правила русского языка.
Кино
Российские киноделы назвали возможных победителей «Оскара»
Торжественная церемония вручения «Оскара» пройдет в Голливуде в ночь на десятое февраля.
Армия и оружие
Генерал НАТО обвинил Россию в преследовании спутников США
Западные страны подвергаются опасности в космосе, так как неподалеку от их спутников находятся российские и китайские аппараты, заявил 7 февраля в интервью Washington Examiner командующий Объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации генерал Андре Ланата.
Шоу-бизнес
Екатерина Гусева опубликовала фото из «70-х»
Российская актриса Екатерина Гусева опубликовала фотографию из «70-x» на своей странице в социальной сети Instagram.
Политика
Зеленский призвал Конте закрыть офисы ЛНР и ДНР в Италии
Зеленский отметил, что призвал Конте закрыть открывшиеся в нескольких итальянских городах офисы ДНР и ЛНР.
Энергетика
Министр: Украина может остаться без энергетической инфраструктуры
Министр энергетики Украины Алексей Оржель признал «значительный износ» энергетической — в первую очередь, газовой — инфраструктуры, и необходимость серьезных инвестиций, чтобы решить эту проблему.
Футбол
«Уверен, Соболев за „Спартак“ забьет много»
Если в заключительной встрече «Спартаку» удастся обыграть «Партизан» в основное время, то подопечные Доменико Тедеско гарантируют себе победу и возьмут первый трофей при немецком тренере.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Баффало», несмотря на ассист Панарина
Шоу-бизнес
Отец Началовой рассказал, что певица плакала в коме перед смертью
Отец известной российской певицы Юлии Началовой, трагически скончавшейся в марте 2019 года, рассказал, что его дочь плакала, находясь в коме, за несколько дней до смерти.
Общество
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате ветеранам в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Кино
Зрители оценили игру Данилы Козловского в «Викингах»
Культура
В Польше выпустили монеты с ведьмаком Геральтом
Общество
Москвичам пообещали «мрачную оттепель»
Мрачная погода установится на грядущей рабочей неделе в Москве, рассказал 8 февраля научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Шоу-бизнес
Юлий Гусман раскрыл размер своей пенсии
В начале февраля свои пенсии раскрыли также Евгений Петросян и Регина Дубовицкая.
Хоккей
Олимпийская сборная России обыграла белорусов
Хоккеисты олимпийской сборной России в контрольном матче переиграли команду Беларуси.