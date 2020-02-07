Наука

Газета.RuГазета.RuНайден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
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Коронавирус нашли у панголинов

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Есть среди предложений и вакансии с зарплатой 400, 500 и даже 800 тысяч рублей в месяц.
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