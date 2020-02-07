Наука

Газета.RuГазета.RuНайден промежуточный хозяин китайского коронавируса

Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
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Коронавирус нашли у панголинов

News.ru05:07

Назван вероятный промежуточный хозяин китайского коронавируса

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Промежуточными переносчиками коронавируса нового типа назвали панголинов

ТАСС Наука 08:31

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Известия06:41

Стал известен промежуточный переносчик коронавируса

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В заражении коронавирусом людей обвинили панголинов. Их чешую в Китае используют как лекарство

Фонтанка.Ру05:40

Ученые назвали промежуточным переносчиком коронавируса панголина

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:31, Ашберн
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AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК

В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
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Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
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Авто

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Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
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С 2014-го года каталонцы всегда принимали участие в финале Кубка Испании. Они становились его обладателем с 2015-го по 2018-й.
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Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах

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Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что в Конституцию могут включить понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.
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