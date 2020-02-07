Наука
Газета.RuНайден промежуточный хозяин китайского коронавируса
Китайские ученые нашли вероятного промежуточного хозяина коронавируса 2019-nCoV, им является млекопитающее панголин.
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Фигурное катание
Валиева победила на юниорском первенстве России
Происшествия
СКР назвал основные версии крушения вертолета Хайруллина
Следственный комитет России назвал основные версии крушения вертолета в Татарстане, в результате которого погиб депутата Госдумы Айрат Хайруллин.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева показала погром в квартире, который устроила ее дочь
Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева опубликовала в инстаграме фотографию.
Здоровье
В Тюмени ответили на самые острые вопросы о коронавирусе
В Тюмени прошел брифинг для СМИ начальника управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галины Шарухо и директора департамента здравоохранения Тюменской области Инны Куликовой.
Общество
Число заразившихся коронавирусом на лайнере в Японии увеличилось до 61
Происшествия
В Иркутске полицейский три километра проехал на крыше угнанного авто
Хоккей
Сборная России U18 крупно проиграла Финляндии на Турнире пяти наций
Юниорская сборная России U18 провела второй матч на Турнире пяти наций в Хомутове против сверстников из Финляндии.
Шоу-бизнес
Певец Михаил Муромов обвинил Пугачеву в загубленной карьере
Певец Михаил Муромов в интервью изданию «Собеседник» рассказал о том, народная артистка СССР Алла Пугачева сделала все, чтобы его не показывали по телевидению и загубила его карьеру.
Наука
Завершена масштабная генетическая перепись раковых опухолей
Как сообщает ToDay News Ufa, консорциум генетиков Pan-Cancer, объединивший более 1,3 тыс. ученых из разных стран, завершил расшифровку и изучение геномов 2,6 тыс. опухолей, которые относятся к 38 видам рака.
Политика
США выделят $100 млн Китаю на борьбу с коронавирусом
В качестве поддержки Китаю в борьбе с коронавирусом США намерены выделить $100 млн.
Гаджеты
AMD удалось занять 18,3% рынка процессоров для настольных ПК
В последний раз AMD удавалось занять такую долю на рынке x86-совместимых серверных процессоров в третьем квартале 2013 года.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 722
Число жертв нового типа коронавируса в Китае возросло до 722 человек.
Авто
Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Политика
Каша на воде. Очередные переговоры Лукашенко и Путина провалились
С точностью до самых мелких деталей повторился сценарий их декабрьской встречи: сначала переговоры, потом Александр Лукашенко уезжает без всяких заявлений для прессы, Владимир Путин тоже молчит, будто ничего и не произошло.
Политика
Американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя
В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что американцы восхищены эвакуацией граждан РФ из Уханя. Об этом сообщает The Washington Post.
Гаджеты
Популярный смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое
Популярный китайский смартфон Honor 20i подешевел почти вдвое с момента старта продаж весной прошлого года.
Энергетика
Ляшко заявил о газовом обмане украинцев
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко заявил, что власти Украины обманывают граждан о причинах изменения цен на газ.
Политика
Актер Игорь Ливанов подтвердил, что ему запрещён въезд на Украину
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на украино-молдавской границе украинские пограничники остановили группу из шести российских актёров, участников комедии «Идеальный свидетель», в числе которых российские актеры Павел Баршак, Игорь Ливанов и Елена Корикова.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз раскрыла обстоятельства развода с Богомоловым
Фигурное катание
Загитова показала новый номер в прозрачном платье и упала с прыжка
Фигуристка Алина Загитова на шоу в Цюрихе представила новый номер под композицию Hallelujah, но не смогла откатать его без падений.
Происшествия
На территории посольства США в Индии изнасиловали пятилетнего ребенка
В индийском Нью-Дели задержали 25-летнего мужчину по подозрению в изнасиловании пятилетней девочки на территории посольства США.
Футбол
Впервые за шесть лет «Барселона» не сыграет в финале Кубка Испании
С 2014-го года каталонцы всегда принимали участие в финале Кубка Испании. Они становились его обладателем с 2015-го по 2018-й.
Происшествия
Полиция арестовала британку за «непристойное обнажение» на Мальдивах
Сотрудники полиции на Мальдивах арестовали британскую туристку в бикини.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
Сопредседатель рабочей группы Андрей Клишас рассказал, что в Конституцию могут включить понятие «федеральных территорий» с прямым федеральным подчинением.
Политика
Украина потребовала от США 30 млн долларов
Украина потребовала от США возвращения 30 млн долларов, которые были выплачены американской стороне за поставку американского оружия.
Политика
Трамп уволил свидетельствовавшего в ходе импичмента посла США в ЕС
Президент США Дональд Трамп уволил посла США в ЕС Гордона Сондленда, который давал показания в ходе процесса по импичменту.
Киберспорт
Игра Warcraft III: Reforged получила первые исправления
Скандально-известная Warcraft III: Reforged получила первый патч (обновление, призванное исправить различные ошибки).
Здоровье
Врач назвал необходимое для здоровья количество секса в неделю
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал среднюю норму половой активности в неделю для крепкого здоровья.