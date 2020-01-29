Происшествия
Газета.RuНайден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
В результате группа подводных исследователей и морских археологов в 2020 году обнаружила корабль примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. В 2018 году исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
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Общество
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