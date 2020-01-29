Происшествия
Газета.RuНайден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль
В результате группа подводных исследователей и морских археологов в 2020 году обнаружила корабль примерно в 65 километрах от побережья Сент-Огастин, штат Флорида. В 2018 году исследователи из Университета Саутгемптона заявили, что выяснили секрет исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.
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Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
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Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Общество
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Группа астрономов обнаружила загадочную особенность на южном полюсе Марса: огромное количество льда, который состоял из слоев CO2 и водяного льда и простирался на глубину до 1 километра.
Экономика
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Отец Децла требует от невестки провести ДНК-тест для внука
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Армия и оружие
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Ровно 10 лет назад, 29 января 2010 года, первый летный экземпляр Т-50 (Су-57) впервые поднялся в воздух, совершив полет длительностью около 45 минут.
Происшествия
Автобус с вахтовиками перевернулся в Якутии
Общество
Метель прогнозируют в шести районах Сахалинской области
На территории Южно-Курильского и Курильского районов 31 января прогнозируются сильные осадки, усиление ветра до 18-23 м/с, метель.
Происшествия
Оказавшихся на оторванной льдине рыбаков эвакуировали на Сахалине
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Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
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МВД предложило привлекать частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО, следует из материалов министерства, поступивших в Госдуму, с которыми ознакомились «Известия».
Происшествия
Подсудимый напал на конвоира и сбежал из здания суда в Новокузнецке
Подсудимый сбежал из здания суда в Кемеровской области, напав на конвоира. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Здоровье
Схема лекарственного лечения коронавируса существует — Минздрав Коми
Эксперты заявили, что схемы лечения есть, а нынешний уровень летальности из-за заболевания не катастрофичен.
Политика
Небензя напомнил авторам «сделки века», что Голаны – территория Сирии
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху президент США Дональд Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века".
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В свежем отчёте корпорации говорится, что этот показатель Xbox упал на 21 % в годовом исчислении за три месяца, закончившихся 31 декабря.
Здоровье
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В Китае медики обнаружили 10-летнего мальчика, у которого не проявлялось явных симптомов короновируса, однако он был болен и мог заразить окружающих.
Шоу-бизнес
Критик Сергей Соседов рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Общество
Россия закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем
Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.