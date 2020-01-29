Ученые нашли корабль, пропавший в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Дайверы обнаружили обломки еще в восьмидесятых, но только сейчас удалось выяснить, что это было за судно. Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад.

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

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