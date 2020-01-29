Происшествия

Газета.RuГазета.RuНайден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Ученые нашли корабль, пропавший в Бермудском треугольнике почти сто лет назад. Дайверы обнаружили обломки еще в восьмидесятых, но только сейчас удалось выяснить, что это было за судно. Морские археологи нашли судно SS Cotopaxi, пропавшее в Бермудском треугольнике почти сто лет назад.
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Пропавшее в Бермудском треугольнике судно найдено спустя столетие

Lenta.ruвчера в 13:01

В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 100 лет назад судно

URA.Ruвчера в 12:45

В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль

РИА Новостивчера в 09:22

В Бермудском треугольнике нашли пропавшее 100 лет назад судно

Телеканал 360°вчера в 11:16

Найден корабль, пропавший почти 100 лет назад в Бермудском треугольнике

НТВвчера в 08:02

В Бермудском треугольнике найден корабль-призрак, пропавший 100 лет назад

Вести.Ruвчера в 07:03

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

Российская газетавчера в 06:20
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Армия и оружие

РКЦ «Прогресс» готов создать новую ракету для «Морского старта»

Именно поэтому нынешний владелец «Морского старта» — компания S7 Space — начала переговоры о создании новых ракет с «Роскосмосом».
Expert.ru 27 января в 11:39
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Помилованная президентом России израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии.
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Общество

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Политика

КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
Красная весна вчера в 13:23
Политика

Совфед одобрил закон о введении должности зампреда Совбеза России

Как сообщает РИА Новости, согласно документу, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом России.
RT на русском 03:03
Шоу-бизнес

Кудрявцева грубо послала Боярского за критику позднего материнства

Телеведущая Лера Кудрявцева крайне эмоционально прокомментировала высказывание актера Михаила Боярского о позднем материнстве.
Московский Комсомолец вчера в 03:42
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Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Политика

Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере

Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Вести.Ru вчера в 07:55
Технологии

В приложении Google Phone нашли функцию записи разговора

В последней версии приложения для набора номеров Google Phone была обнаружена функция, которая может поддерживать транскрипцию вызовов, что напоминает приложение Recorder для Pixel 4, передает The Verge.
Коммерсантъ вчера в 19:47
Общество

В Пекине запретили жениться и хоронить из-за смертельного вируса

Lenta.ru 02:38
Общество

Число жертв коронавируса в Китае достигло 170 человек

Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае стремительно растет - по состоянию на 30 января умерли 170 человек.
Газета.Ru 01:37
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Lenta.ru 03:01
Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Космос

«Ангару» предложили уничтожить на испытаниях

Ракетно-космическая корпорации "Энергия" выступила с предложением в марте 2024 года провести испытания тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5", чтобы она разрушилась в полёте и тем самым была проверена система блока аварийного спасения пилотируемого корабля "Орёл".
Популярная механика вчера в 01:33
Происшествия

Ударивший пилота авиадебошир получил тюремный срок

В Новосибирске к реальному тюремному сроку приговорен авиадебошир, ударивший пилота во время рейса. Об этом сообщает Агентство «Москва».
Lenta.ru 00:37
Культура

Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Дни24 28 января в 07:58
Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Экономика

Трутнев сообщил о росте цен на жилье в Приморье из-за льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки на Дальнем Востоке вызвала рост стоимости жилья в регионе.
РБК 00:44
Политика

Второе чтение проекта по поправкам к Конституции может быть перенесено

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал, что оно может пройти в конце февраля-начале марта. Его слова приводит РИА Новости.
Эхо Москвы 03:00
Теннис

Мугуруса вышла в финал Australian Open, победив Симону Халеп

Испанка Гарбинье Мугуруса обыграла румынку Симону Халеп в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.
РИА Новости 02:48
Общество

С 1 февраля выплаты и пособия в РФ вырастут на 3%

Ежемесячные денежные выплаты льготным категориям граждан РФ повысятся в феврале на 3% в рамках ежегодной плановой индексации.
REGNUM вчера в 22:49
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» в начале торгов в среду утром вырос на 3 копейки – до 62,32 рубля, курс евро поднялся на 2 копейки – до 68,64 рубля.
Взгляд.ру вчера в 02:16
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

Закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах жизни в июле 2019 года вступил в силу на Украине, однако ряд пунктов начнут действовать в течение нескольких лет.
РИА Новости вчера в 17:56
Фигурное катание

Фигуристка Алена Канышева покинула группу тренера Этери Тутберидзе

Алена Канышева опубликовала откровенный пост в соцсети Instagram, где рассказала о причинах ухода из одиночного катания и группы тренера Этери Тутберидзе.
Дни24 вчера в 02:15
Политика

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
РИА Новости 02:37
Политика

США расширили санкции в отношении России

Министерство финансов США в среду, 29 января, заявило о расширении санкций в отношении России.
Вести.Ru вчера в 14:24
Политика

В Чувашии назвали дату выборов главы региона

Накануне Путин досрочно отправил в отставку Игнатьева с поста главы республики в связи с утратой доверия.
Известия 00:56
Политика

Европарламент одобрил выход Великобритании из ЕС

Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из Европейского союза. Об этом сообщается на сайте органа законодательной власти.
vtomske.ru вчера в 23:57
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