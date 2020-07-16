Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНайден самый ранний симптом коронавируса

Группа испанских ученых нашла новый симптом коронавируса, сообщается в статье, опубликованной в журнале JAMA Dermatology. Специалисты обнаружили у 29 процентов наблюдаемых пациентов энантему в ротовой полости — сильную сыпь на слизистой оболочке.
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Испанские ученые нашли самый ранний симптом коронавируса

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Испанские учёные заявили об обнаружении нового симптома коронавируса

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Обнаружен новый симптом COVID-19

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Найден новый необычный симптом коронавируса

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Врачи рассказали о новом симптоме коронавируса

UfaTime.ruвчера в 03:39

Найден самый ранний симптом коронавируса

РИА Новости11:10
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Общество

«Аэрофлот» продаст Сахалину 51% авиакомпании «Аврора»

«Аэрофлот», которому принадлежит 51% «Авроры», продаст эту долю второму акционеру перевозчика — правительству Сахалинской области (владеет 49%), а на базе «Авроры» будет создана дальневосточная авиакомпания.
РБК 05:40
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Происшествия

В Киеве около станции метро произошел взрыв

В Киеве у входа на станцию метро «Шулявская» произошел взрыв. Об этом сообщили в Нацполиции Украины, передает РИА Новости.
Lenta.ru 15:06
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Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Газета.Ru 08:26
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Политика

Боррель обеспокоен санкциями США против «Северного потока — 2»

Евросоюз глубоко обеспокоен участившимися случаями применения или угрозы применения санкций со стороны США в отношении европейских компаний, в том числе по проектам "Северный поток 2" и "Турецкий поток", заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 16:45
Шоу-бизнес

Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину

Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
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Общество

Названы самые безопасные страны для туризма в 2020 году

Согласно списку, самый низкий индекс преступности в Катаре, который составляет 11,9 балла, а индекс безопасности этой страны – 88,1 балла.
SM News 16:00
Кино

Первый после коронавируса. В Нижнем Новгороде открылся «Горький fest»

Никитин обратил внимание, что в Нижегородской области пандемия ещё не закончилась, хотя обстановка и позволила провести «Горький fest» — с определенными ограничениями.
Аргументы и Факты 16:29
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Происшествия

В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи

Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
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Общество

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци тайно поженились в Виндзоре

СМИ узнали, принцесса Беатрис, внучка королевы Великобритании Елизаветы II, и ее возлюбленный миллионер и бизнесмен Эдоардо Мапелли Моцци поженились на тайной церемонии, сообщает ET Canada.
РИА Новости 10:23
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Происшествия

Частный легкомоторный самолет аварийно сел на воду в акватории Байкала

Частный легкомоторный самолет Як-12А в четверг совершил аварийную посадку на воду в проливе Малое море на озере Байкал.
ТАСС 07:10
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:31
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Футбол

«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» в чемпионате Англии

Sport24.ru 16:58
Общество

Аксенов сообщил о решении проблем с доставкой топлива в Крым по мосту

Газета.Ru 10:50
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Политика

Путин обсудил с Совбезом ситуацию на границе Азербайджана и Армении

Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности страны обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана, отметив готовность Москвы к посредничеству в конфликте.
РБК 07:53
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Общество

Студенческие стипендии в России могут повысить до уровня МРОТ

«Прорабатываются различные варианты увеличения стипендиального обеспечения обучающихся, в том числе в отношении государственных академических стипендий студентам до уровня МРОТ», — приводит ТАСС слова представителя Минобрнауки.
REGNUM 14:57
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Наука

Русского осетра скрестили с американским веслоносом

N+1 вчера в 07:53
Общество

«Китайский Uber» может запуститься в России в августе

Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу на российском рынке с Казани.
Коммерсантъ 11:01
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Здоровье

В США подтвердился случай заражения человека бубонной чумой от белок

Новых случаев заражения не выявлено. Это первый случай заражения человека чумой в Колорадо с 2015 года.
НТВ 15:11
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Единоборства

Бойцу Петру Яну за победу в титульном поединке UFC подарили Mercedes

После боя Яну был вручен в качестве подарка автомобиль марки Mercedes. Подарок был сделан руководителем РМК Игорем Алтушкиным.
CT news 15:05
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал в беседе с РИА Новости смертность в столице от коронавируса, сравнив показатели с теми, что зафиксированы в Нью-Йорке.
RT на русском 06:43
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Армия и оружие

Опубликовано видео внезапной проверки войск по приказу Путина

Министерство обороны опубликовало кадры внезапной проверки войск, инициированной по приказу Владимира Путина.
РИА Новости 11:44
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Армия и оружие

Первый серийный ракетоносец «Князь Олег» спущен на воду

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения проекта "Борей-А" "Князь Олег" в четверг, 17 июля, в ходе торжественной церемонии выведен из эллинга "Севмаш" в Северодвинске.
ПолитРоссия 11:06
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Здоровье

Минздрав назвал петербургскую медицину одной из лучших в России

К совещанию присоединился замминистра Минздрава Олег Гриднев.
Neva.Today 16:00
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Общество

Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике

Lenta.ru вчера в 07:23
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Наука

В Ухане оказались незамеченными больше половины заражений COVID-19

Следы заболевания были найдены более чем у тридцати двух тысяч жителей города Ухань, причем большая их часть скончалась после заражения.
ToDay News Ufa 16:12
Армия и оружие

Глава Пентагона пообещал сохранить «превосходство» ядерной триады США

Соединенные Штаты имеют «чрезвычайно боеспособную ядерную триаду» и намерены в будущем «сохранять это превосходство» над противниками и конкурентами, заявил американский министр обороны Марк Эспер.
Взгляд.ру 15:21
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Motorsport: «Феррари» не будет увольнять Бинотто

Маттиа Бинотто сохранит пост руководителя в «Феррари», несмотря на неудачный старт сезона для команды в «Формуле-1».
Матч ТВ 07:53
Космос

Возраст Луны уменьшили на 85 миллионов лет

Территория новостей 14 июля в 09:46
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Наука

Ученые Сингапура разработали чувствительную кожу для роботов

ИА Красная Весна 15 июля в 15:03
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Как работают Яндекс.Новости?
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