Найден способ определить скрытый номер звонящего
Найден способ определить, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить платную услугу «Суперопределитель номера» или заказать детализацию звонков. Такие услуги есть у всех операторов связи. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера
Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
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