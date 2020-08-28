Найден способ определить скрытый номер звонящего

Найден способ определить, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить платную услугу «Суперопределитель номера» или заказать детализацию звонков. Такие услуги есть у всех операторов связи. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.