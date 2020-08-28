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Lenta.ru
Lenta.ru

Найден способ определить скрытый номер звонящего

Найден способ определить, кто звонит со скрытого номера, нужно подключить платную услугу «Суперопределитель номера» или заказать детализацию звонков. Такие услуги есть у всех операторов связи. Об этом агентству «Прайм» рассказал директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

Чаще всего скрытый номер используется разными компаниями, которые преследует одну цель – что-то продать доверчивому клиенту, которому обещаны бесплатные услуги за посещение. Функцию скрытого номера включают специально – чтобы клиент не мог перезвонить, заключил Мясоедов.
ПРАЙМ19:05
Подробнее о событии
ТК Звезда

Эксперт дал советы по определению звонившего со скрытого номера

ТК Звезда20:05
РИА Новости

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

РИА Новости19:05
Газета.Ru

Эксперт раскрыл способ определить звонящего со скрытого номера

Газета.Ru19:15
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Найден способ определить скрытый номер звонящего

Lenta.ru19:53
Телеканал 360°

Эксперт: бесплатно узнать, кто звонит со скрытого номера, не получится

Телеканал 360°19:54
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как узнать, кто звонит со скрытого номера

ПРАЙМ19:05
News.ru

Эксперт рассказал о возможности узнать, кто звонит со скрытого номера

News.ru20:30

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
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Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона

Само же устройство должно храниться в недоступном для маленьких детей и домашних животных месте, рассказал агентству "Прайм" директор института IT университета "Синергия" Станислав Косарев.
Эксперт рассказал, можно ли оставлять в розетке зарядник без смартфона
РИА Новости20:05
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Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известиявчера в 00:10
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В Москве арестовали троих фигурантов дела экс-директора РКК «Энергия»

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Интерфаксвчера в 14:54
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Мурашко: детей в России прививать от коронавируса пока не планируется

Вакцинация детей от коронавируса в России начнётся после того, как изучат влияние препарата на детский организм, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
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Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро и удивила фанатов

Уругвайская актриса и певица, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро предстала перед подписчиками в образе американской актрисы Мэрилин Монро и удивила своих фанатов своим перевоплощением.
Lenta.ruвчера в 19:14
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Суд отказал петербурженке в препарате за 1 млн долларов для ее сына

Куйбышевский районный суд отказал петербурженке Светлане Гепаловой в требовании к Смольному обеспечить ее сына самым дорогостоящим препаратом в мире под названием «Золгенсма», сообщает объединеная пресс-служба судов 28 августа.
МР7.рувчера в 12:49
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