Коронавирус
ИзвестияНайден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд, отмечает в пятницу, 26 июня, «Российская газета».
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