Коронавирус

ИзвестияИзвестияНайден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Оказалось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение SARS-CoV-2 снижалось на 99% за шесть секунд. При повышении до 22 мегаджоулей на 2 см вирус исчезал полностью за 25 секунд, отмечает в пятницу, 26 июня, «Российская газета».
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Найден способ уничтожить коронавирус за 25 секунд

РИА Новости02:46

Ученые рассказали, как уничтожить коронавирус за 25 секунд

РЕН ТВ02:19

Ученые назвали условие, при котором коронавирус уничтожается за 25 секунд

Российская газетавчера в 17:07

Ученые выяснили, как избавиться от коронавируса за 25 секунд

Телеканал 360°00:24

Найден способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Известия00:21

Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд

Lenta.ruвчера в 22:50

Как уничтожить коронавирус за 25 секунд, поведали ученые

Комсомольская правда01:13
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Песков опроверг отъезд Лукашенко в Минск после парада Победы

Lenta.ru 24 июня в 11:06
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Путин пригласил Лукашенко в Россию 30 июня

Газета.Ru 24 июня в 14:24
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Общество

Лукашенко обвинил москвичей в высоких ценах на жилье в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в высоких ценах на жилье в Минске "виноваты" москвичи.
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Робот впервые получил в фильме главную роль

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От ударов молний в Индии за два дня погибли свыше 100 человек

Нью-Дели, 26 июня 2020, 09:34 — REGNUM За прошедшие два дня в Индии на территории штатов Бихар и Уттар-Прадеш от ударов молний погибли 110 человек.
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Личный фотограф Пугачевой показал ее фото в купальнике

Личный фотограф и биограф Примадонны Роман Родин показал пользователям соцсети «Инстаграм» ее архивный снимок на пляже, на котором она позирует в купальнике.
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В Кремле заявили о большом количестве фейков в связи с голосованием

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Общество

Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день

Нутрициолог Ольга Деккер из Национального общества диетологов заявила, что количество съеденной черешни не должно выходить за пределы обозначенной нормы.
Live24 вчера в 13:22
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Общество

Туристам предложили бесплатный отдых в Италии

Власти итальянского региона Молизе предложили туристам бесплатный отдых.
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Общество

Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины

Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
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Авто

Lordstown представил новый электрический пикап Endurance

После продолжительной рекламной кампании Lordstown Motors официально представила свой пикап Endurance.
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Политика

В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве

В американском посольстве заявили ТАСС, что "флаг ЛГБТ был создан американским художником и активистом Гилбертом Бейкером и впервые был поднят как символ надежды и разнообразия 25 июня 1978 года во время парада в честь Дня свободы геев в Сан-Франциско".
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Выявлен продукт, регулирующий кровяное давление

Evo-rus.com 24 июня в 11:54
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Кино

Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым

Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
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Грузовик с тысячами iPhone перевернулся и сгорел

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Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Режиссера театра и кино, художественного руководителя театра «Гоголь-центр» Кирилла Серебренникова признали виновным в рамках уголовного дела о хищениях бюджетных средств, выделенных на реализацию проекта «Платформа».
Lenta.ru 04:26
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Характеристики бюджетного Redmi 9A слили в сеть

Сетевые источники опубликовали характеристики смартфона Redmi 9A, которые, как утверждается, были слиты с официального сайта Xiaomi.
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Культура

Джордж Мартин назвал дату выхода продолжения «Игры престолов»

Мартин только что озвучил очередную предполагаемую дату выхода шестой, предпоследней, части саги.
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Наука

Одомашнивание кур могло произойти в Юго-Западной Азии

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Стартовали съемки нового сериала КиноПоиск HD «Беспринципные»

В Москве началась работа над комедийным сериалом «Беспринципные» — экранизацией рассказов писателя Александра Цыпкина.
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Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

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Как оказалось, профессиональный визажист преобразила ее до неузнаваемости, благодаря этому она помолодела лет на 20, отметили поклонники.
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Длительные упражнения на выносливость меняют более 1 000 генов

Результаты показали, что длительная тренировка на выносливость связана со значительными изменениями в экспрессии около 1 000 генов.
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Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
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Blizzard раскрыла новые подробности Diablo IV. В игре будет открытый мир

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Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
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Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям Gram $1,22 млрд

Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк обязал Telegram Group Inc. вернуть $1,22 млрд покупателям токенов Gram.
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Здоровье

Онколог предупредил об опасности подсолнечного масла

Хирург-онколог Иван Карасев призвал отказаться от рафинированного подсолнечного масла, так как оно способно спровоцировать развитие рака.
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Названы пожизненные последствия коронавируса

Британские врачи назвали пожизненные последствия коронавируса, с которыми придется столкнуться очень многим из перенесших болезнь, сообщает РБК.
ForPost 24 июня в 08:54
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