Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНайден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Утром 28 января ростовский бизнесмен Александр Полуян проник в коттедж Алабушевых в Западном переулке и убил супругов палашом. Алабушевы скончались от рубленых ран головы. После убийства Полуян поднялся на второй этаж дома и покончил с собой.
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Светлана Петренко
Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.
— Светлана ПетренкоТАСС 01:44
с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте
 Следственного комитета.
РИА Новости01:47

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Убийца ростовского депутата и его жены найден мертвым

Российская газета02:37

СК нашел тело подозреваемого в убийстве депутата Ростовской области

РБК02:06

Депутата заксобрания Ростовской области убили средневековым оружием

РЕН ТВ01:37

Следователи нашли тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

Известия01:49

Предполагаемый убийца ростовского депутата покончил с собой

РИА Новости01:47

СК установил подозреваемого в убийстве ростовского депутата Алабушева

ТАСС01:44

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском01:56
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Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

На трассе разбился автобус из аэропорта «Платов», микроавтобус перевернулся

Сегодня в девятом часу утра в Ростовской области на трассе М-4 «Дон» произошло ДТП с участием автобуса, ехавшего из аэропорта «Платов», микроавтобуса, фуры и легковушки.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) 01:22
Футбол

«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече

RT на русском вчера в 10:50
Общество

Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке

Российская газета 01:16
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Экономика

Цены животного происхождения: мясо и молоко могут подорожать на 12%

Молоко и мясо в 2020 году могут подорожать на 10–12%, шоколад и вафли — на 5–7%, а гречка — на 5–6%.
Известия 27 января в 16:01
Финансы

Россия сократила расчеты в долларах со странами БРИКС более чем на 30%

Доля американской валюты в расчетах между Россией и странами БРИКС сократилась с 79,9% до 50,4%, или на $17,45 млрд только за первое полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Газета.Ru 00:06
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве экс-директора «Меньшевика»

Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
Интерфакс вчера в 15:27
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск вчера в 01:08
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Младенец в Петербурге отравился гашишем

В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
REGNUM 02:22
Экономика

Телефонный номер может стать идентификатором россиянина

ЕИС ПСА нацелен на то, чтобы телефонный номер каждого россиянина стал идентификатором, позволяющим получать финансовые услуги.
Телеканал 360° вчера в 21:23
Политика

Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию

Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Интерфакс вчера в 10:10
Общество

Челябинец отправил президенту Путину деньги, чтобы достроили его дом

Новый День 02:08
Экономика

ЦБ ответил на претензии Счетной палаты

Центробанк ответил Счетной палате на критику российской финансовой системы. К ЦБ возникли претензии из-за недостижения поставленных целей.
Коммерсантъ вчера в 16:48
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета вчера в 10:02
Гаджеты

Microsoft представит обновление Windows 7

Крупная IT-компания Microsoft анонсировала обновление операционной системы (ОС) Windows 7. Новая версия продукта будет доступна только VIP-клиентам, которые пользуются платным продлением поддержки, сообщил портал MSPowerUser.
Компания вчера в 08:44
Общество

Какие продукты запрещено есть членам королевской семьи

SM News 02:42
Армия и оружие

Вьетнам заказал у России самолеты Як-130 за $350 млн

Известия 01:12
Кино

«1917» Сэма Мендеса выйдет в прокат 30 января

«1917» претендует на «Оскар» в десяти номинациях.
Профиль 26 января в 08:30
Авто

SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon

Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
CarsWeek.ru вчера в 14:09
Происшествия

Женщину, которую подожгли в Пермском крае, эвакуируют в ожоговый центр

Как ранее сообщили в СУСК РФ по региону, вечером 27 января в Соликамске мужчина пришел в магазин, где работала его знакомая, облил ее бензином и поджёг, после чего скрылся.
РИА Новости вчера в 06:38
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
РБК вчера в 23:00
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Политика

Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
РИА Новости 01:32
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
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