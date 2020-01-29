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Lenta.ruНайден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области
Утром 28 января ростовский бизнесмен Александр Полуян проник в коттедж Алабушевых в Западном переулке и убил супругов палашом. Алабушевы скончались от рубленых ран головы. После убийства Полуян поднялся на второй этаж дома и покончил с собой.
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Следователями в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.
с чего всё началось
Подозреваемый в убийстве депутата законодательного собрания Ростовской области Андрея Алабушева найден погибшим, сообщается на сайте Следственного комитета.РИА Новости01:47
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