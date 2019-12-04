Политика

Lenta.ruLenta.ruНайден виновный в «оглуплении» украинцев

В постсоветское время ситуация, уверен Компан, продолжает ухудшаться. «Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
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с чего всё началось
«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — написал Компан в своем блоге в издании «Новое время
».
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Найден виновный в «оглуплении» украинцев

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