Политика
Lenta.ruНайден виновный в «оглуплении» украинцев
В постсоветское время ситуация, уверен Компан, продолжает ухудшаться. «Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — посетовал эксперт.
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с чего всё началось
«Уровень образованности, до которого докатилась Украина не то, что оставляет желать лучшего, это слишком мягкая формулировка, а просто удручает и даже пугает», — написал Компан в своем блоге в издании «Новое время».Телеканал 360°01:00
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