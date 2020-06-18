Космос
Российская газетаНа МКС обнаружили источник токсичного бензола
Проблема возникла из-за очистителя воздуха в модуле Unity (американский сегмент МКС). Там будут установлены угольные фильтры, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское управление. Напомним, месяц назад Роскосмос проинформировал, что концентрация бензола в атмосфере МКС увеличилась.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Нуланд объяснила успешность России на международной арене
Россия достигла больших успехов при малых вложениях на международной арене потому, что США ей это позволили, заявила бывший официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд 16 июня в журнале Foreign Affairs.
ИА Красная Весна вчера в 01:34
Происшествия
К редакции «Дождя» ночью приехала полиция из-за материала о голосовании
К редакции телеканала «Дождь» приехали сотрудники полиции, сообщил РБК главный редактор телеканала Тихон Дзядко.
РБК вчера в 18:56
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Здоровье
Умер не от коронавируса: как в России считают смерти от COVID-19
Статистика заболеваемости и смертности от COVID-19 в России не раз становилась причиной для споров, а на прошлой неделе по этому поводу высказался даже директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
НГС.Кемерово вчера в 21:00
Политика
Трамп подписал законопроект о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент США Дональд Трамп подписал законопроект, принятый ранее обеими палатами конгресса, позволяющий вводить санкции в отношении китайских должностных лиц, которые якобы притесняют уйгуров и другие группы мусульман в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).
Известия вчера в 16:55
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Происшествия
Михаила Ефремова привезли на допрос
Обвиняемого в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова привезли на допрос, сообщает РИА "Новости". Допрашивать его будут в столичном ГСУ МВД.
Газета.Ru вчера в 08:16
Политика
Коронавирус: последние новости 17 июня. В России уменьшается число зараженных, пандемия приведет к четырехдневной рабочей неделе
На первом месте по числу зараженных остаются США (2 141 276), на втором — Бразилия (923 189), замыкает тройку лидеров Россия (всего 552 549 заболевших, за последние сутки — 7 843), на четвертом месте Индия (354 065), на пятом — Великобритания (299 600).
URA.Ru вчера в 12:00
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Киберспорт
Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана
News.ru вчера в 05:59
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Политика
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
Дания лишилась возможности помешать завершению строительства Северного потока — 2, рассказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02
Общество
Екатеринбуржцы вышли на протест против реконструкции парка
Вечером, 15 июня, горожане собрались в Парке XXII Партсъезда, в котором сейчас походит реконструкция.
Уральский меридиан 15 июня в 11:16
Общество
Глава Тюменской области сообщил о сроках открытия ТРЦ и кафе
Основным вопросом тюменцев, поступившим на прямой эфир с губернатором региона стал: когда откроют кафе, кинотеатры, музеи, торговые центры.
REGNUM вчера в 12:53
Спорт
Чемпиону мира из США грозит дисквалификация за пропуск допинг-тестов
24-летнего чемпиона мира в беге на 100 метров могут отстранить на два года за пропуск трех допинг-тестов в течение года.
Матч ТВ вчера в 02:49
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук порадовала мужчин платьем с открытой спиной
Поклонники оценили наряд Анна, и сказали, что такая модель платья выгодно подчеркнула все достоинства фигуры актрисы.
Bimru.ru вчера в 11:38
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.
Интерфакс вчера в 23:21
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv вчера в 00:52
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 16 июня в 11:29
Единоборства
Роковые 11 секунд. Самое обидное поражение в карьере Александра Волкова. Видео
Александр как никто знает, что исход боя могут решить несколько неудачных секунд.
Чемпионат 16 июня в 09:45
Авто
Новый кроссовер Toyota Corolla Cross показали на снимках
Вслед за онлайн-дебютом нового субкомпактного кроссовера Toyota Yaris Cross, в Сеть просочились фотоснимки кроссовера, основанного на платформе автомобилей семейства Corolla.
32CARS.ru вчера в 08:49
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Общество
Законопроект об удаленной работе внесен в Госдуму
В Государственную Думу внесен законопроект о регулировании дистанционной работы.
Жилищный вопрос. Нижегородская область 16 июня в 06:00
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
Здоровье
В Челябинской области за сутки умерли шесть пациентов с коронавирусом
За прошедшие сутки в Челябинской области умерли шесть человек, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ Челябинск вчера в 02:23
Политика
Рамзан Кадыров прокомментировал покушение на грузинского журналиста
Напомним, что вчера в Тбилиси задержали россиянина, готовившего покушение на грузинского журналиста Георгия Габуния.
Sota.vision вчера в 03:07
Футбол
Лига Европы будет доиграна в четырёх городах Германии
Решающие матчи турнира пройдут в четырёх городах Германии – Кёльне, Дуйсбурге, Дюссельдорфе и Гельзенкирхене.
Чемпионат вчера в 09:58
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35