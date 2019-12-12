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ИзвестияНа «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
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На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Северного флота Минобороны России.
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