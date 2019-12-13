Происшествия

RT на русскомRT на русскомНайден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер

Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Два человека погибли на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестник07:20

На крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске ликвидировали открытое горение

Nord-News02:29

Спасатели обнаружили тело второго погибшего при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

ТАСС07:18

Пожар на «Адмирале Кузнецове» потушен

Коммерсантъ04:08

Пожар на «Кузнецове»: Дым в зарубежных СМИ

Северпост04:45

Создана межведомственная комиссия по расследованию ЧП на «Адмирале Кузнецове»

Интерфакс06:03

На месте пожара на «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего

РИА Новости07:23
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Общество

Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

В последние годы снижается число женщин фертильного возраста из-за наложившихся друг на друга демографических провалов 1940-х и 1990-х годов, в связи с этим были разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми, такие как ежемесячные выплаты на первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Rambler News Service 06:13
Политика

В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения

Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Rambler News Service 04:59
Шоу-бизнес

Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна

30-летняя Татьяна Брухунова отреагировала на слухи по поводу свадьбы с юмористом Евгением Петросяном.
Соловей.Инфо вчера в 04:01
Финансы

Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%

Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
REGNUM 05:34
Армия и оружие

МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты

МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
РИА Новости 03:25
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости 05:15
Шоу-бизнес

Миро рассказала, почему Бабкина «поехала кукушечкой»

Одни подписчики начали восхищаться внешностью Бабкиной, другие же заявили, что узнать ее можно с большим трудом. @ngbabkina Снимок певицы в своем ЖЖ также прокомментировала блогер Елена Миро, известная своими нелестными высказываниями о звездах российского шоу-бизнеса.
Рамблер 06:42
Политика

Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян

Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
REGNUM вчера в 15:05
Политика

Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку

Путин принял отставку сразу двух губернаторов.
ТВК 03:38
Биатлон

Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону

Российская газета 07:33
Общество

Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году

Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
РИА Новости 07:23
Общество

Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила

Украина в очередной раз перехитрила сама себя.
РИА Новости 00:00
Происшествия

В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи

Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
РИА Новости 03:48
Общество

Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео

Lenta.ru 07:37
Здоровье

Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака

Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Коммерсантъ 03:55
Происшествия

ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»

В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Коммерсантъ 07:03
Религия

День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря

Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Телепорт вчера в 18:35
Экономика

«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года

Как изменятся дивиденды компании "Газпром" в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
РБК вчера в 13:09
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка

Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
RT на русском 01:24
Политика

Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ

Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Газета.Ru 04:34
Политика

Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»

RT на русском 05:41
Происшествия

В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями

На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
РБК 05:52
Шоу-бизнес

Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру 04:00
Авто

Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году

В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Новые автомобили 10 декабря в 10:21
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews 06:50
Экономика

Сегодня особо мощного роста на рынке США ожидать точно не стоит

Да, по ходу торгов все же возникали некоторые сомнения — а не фейк ли это (ну, а как же не сомневаться, зная Трампа!), но инвесторы старались отогнать от себя эти дурные мысли и продолжали верить в лучшее.
ПРАЙМ 06:06
Политика

Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области

Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
RT на русском 07:16
Политика

Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Газета.Ru 11 декабря в 06:43
Спорт

Российские гандболистки проиграли сборной Нидерландов в полуфинале ЧМ

REGNUM 05:20
Культура

Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме

После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.
ИнфоСМИ 02:44
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