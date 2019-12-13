Происшествия
RT на русскомНайден погибший при пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов» офицер
Тело офицера найдено на месте тушения пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов» в Мурманске, сообщает пресс-служба Северного флота.
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Общество
Минтруд напомнил о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
В последние годы снижается число женщин фертильного возраста из-за наложившихся друг на друга демографических провалов 1940-х и 1990-х годов, в связи с этим были разработаны дополнительные меры поддержки семей с детьми, такие как ежемесячные выплаты на первого, второго и третьего ребенка, льготная ипотека и т.д. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда.
Политика
В Кремле прокомментировали идею Зеленского изменить Минские соглашения
Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик.
Шоу-бизнес
Слухи о свадьбе прокомментировала возлюбленная Петросяна
30-летняя Татьяна Брухунова отреагировала на слухи по поводу свадьбы с юмористом Евгением Петросяном.
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,25%
Последний раз Центробанк снижал ключевую ставку в конце октября 2019 года на 0,5 базисных пункта, до 6,5% годовых.
Армия и оружие
МИД прокомментировал испытание США запрещенной ДРСМД ракеты
МИД отреагировал на испытание американцами ракеты, ранее запрещенной договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Шоу-бизнес
Миро рассказала, почему Бабкина «поехала кукушечкой»
Одни подписчики начали восхищаться внешностью Бабкиной, другие же заявили, что узнать ее можно с большим трудом. @ngbabkina Снимок певицы в своем ЖЖ также прокомментировала блогер Елена Миро, известная своими нелестными высказываниями о звездах российского шоу-бизнеса.
Политика
Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян
Пашинян Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский сенатор, автор резолюции о признании геноцида армян в Османской империи (1915 г.), рассказал, что Сенат принял документ единогласно.
Политика
Губернаторы Иркутской и Еврейской автономной областей ушли в отставку
Путин принял отставку сразу двух губернаторов.
Биатлон
Россиянка Миронова стала третьей в спринте на этапе КМ по биатлону
Общество
Серийное производство автомобилей Aurus начнется в 2021 году
Серийное производство автомобилей представительского класса Aurus стартует в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане в первом квартале 2021 года, сообщает пресс-служба президента республики по итогам презентации проекта министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову.
Общество
Транзита не будет: Украина сама себя перехитрила
Украина в очередной раз перехитрила сама себя.
Происшествия
В Приангарье два человека погибли в ДТП с участием скорой помощи
Большегруз и автомобиль скорой помощи столкнулись в Иркутской области на трассе "Байкал", в результате ДТП два человека погибли, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД региона.
Здоровье
Умер еще один ребенок, который ждал операции у Каабака
Умер Роман Кузнецов, еще один ребенок, которого должен был оперировать трансплантолог Михаил Каабак, на месяц приостанавливавший работу в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) здоровья детей.
Происшествия
ФСБ сообщила о задержании в Москве членов «Исламского государства»
В Москве задержаны пять членов террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), которых подозревают в намерении совершить диверсионно-террористические акты, сообщила ФСБ РФ.
Религия
День святого апостола Андрея Первозванного отмечают 13 декабря
Еще Петр I учредил в честь него первую и высшую награду России - императорский Орден Святого апостола Андрея Первозванного, им награждались государственные сановники.
Экономика
«Газпром» пообещал акционерам половину прибыли через два года
Как изменятся дивиденды компании "Газпром" в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50% от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у Кранбанка
Центральный банк принял решение отозвать лицензию на осуществление банковских операций у Кранбанка.
Политика
Соловьев низко оценил ответ Зеленского на шутку Путина про газ
Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале невысоко оценил шутку президента Украины Владимира Зеленского в ответ на ироничную реплику российского лидера Владимира Путина о газе.
Политика
Лукашенко допустил новые переговоры с Россией по «больным вопросам»
Происшествия
В Москве произошел крупный пожар на складе с тканями
На Варшавском шоссе в Москве горит склад с тканями, площадь пожара составляет 3 тыс. кв. м, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Авто
Россиян предупредили о подорожании новых автомобилей в 2020 году
В 2020 году, по мнению экспертов ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), объемы продаж легковушек и LVC в России упадут на 8%. Такую новость озвучил журналистам ТАСС Олег Моисеев, президент ассоциации.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Экономика
Сегодня особо мощного роста на рынке США ожидать точно не стоит
Да, по ходу торгов все же возникали некоторые сомнения — а не фейк ли это (ну, а как же не сомневаться, зная Трампа!), но инвесторы старались отогнать от себя эти дурные мысли и продолжали верить в лучшее.
Политика
Левченко прокомментировал отставку с поста главы Иркутской области
Сергей Левченко, занимавший ранее пост губернатора Иркутской области, заявил, что решил уйти в отставку, поскольку в сложившейся ситуации в регионе так будет лучше для местных жителей.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Культура
Гарик Харламов отомстит Асмус за интимные сцены в фильме
После интимной сцены в фильме «Текст» Кристина Асмус с одной стороны стала одной из самых востребованных актрис в стране, в другой – подверглась шквалу критики в сети от людей, которые считают, что жена и мать не может позволять себе такие откровенности.