Происшествия
BFM.ruНайден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»
Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Фигурное катание
Загитова объяснила своё решение приостановить карьеру
Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
Общество
Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»
Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Наука
Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде
Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей
В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
Шоу-бизнес
Александра Бортич перестала скрывать беременность
Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Общество
Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.
Общество
США сняли санкции с трех российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Авто
Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году
Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
Политика
Меркель объяснила продление антироссийских санкций
Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Происшествия
На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе
Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
Общество
Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта
Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Политика
Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова
Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Кино
Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло
В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва
Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Происшествия
Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах
По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.
Общество
МЧС предупредило о гололедице в Москве
Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Политика
Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными
Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет развиваться в области наступательных возможностей, сообщает РИА "Новости".
Политика
Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк останется парализованной
Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Политика
Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
Политика
Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом
Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
Происшествия
СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале
Кино
Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия
Культура