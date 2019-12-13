Происшествия

BFM.ruBFM.ruНайден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».
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Два человека погибли на «Адмирале Кузнецове»

Мурманский вестник07:20

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

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На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего в пожаре

Life.ru07:20

Найдено тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РЕН ТВ07:24

Число погибших на «Адмирале Кузнецове» выросло до двух человек

Взгляд.ру07:22

На «Адмирале Кузнецове» нашли погибшего офицера

REGNUM07:49

Поисково-спасательная операция на крейсере «Адмирал Кузнецов» завершена

Говорит Москва07:47
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Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова объяснила, почему приняла решение приостановить карьеру.
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Мединский призвал россиян не ходить на «голливудскую шнягу»

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с грустью смотрит на сборы некоторых голливудских фильмов в стране, и призвал соотечественников «преломить привычку» ходить на это кино.
Известия 14:24
Наука

Самую глубокую точку на суше обнаружили в Антарктиде

Группа исследователей под руководством ученых из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружила в Антарктиде самую глубокую точку на суше, пишет сайт argumenti.ru.
Вечерняя Москва 09:14
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Зеленский внёс в Раду законопроект об изменениях в Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
RT на русском 14:11
Экономика

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ до 12130 рублей

В соответствии с действующими законами, минимальный размер оплаты труда составляет 11 280 рублей, тогда как теперь размер выплат вырастет на 850 рублей или на 7,5%. Такой размер МРОТ соответствует 100% величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года.
RuNews24.ru вчера в 07:18
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Александра Бортич перестала скрывать беременность

Актриса поблагодарила коллег за поздравления. Александра Бортич скоро впервые станет мамой.
7Дней.ру 04:00
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Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста

Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Ведомости вчера в 17:02
Общество

Путин объяснил опасность искусственного снижения ставки по ипотеке

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно работать над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.
Lenta.ru 10:47
Общество

США сняли санкции с трех российских компаний

Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании. Об этом говорится в опубликованной минфином США документе.
Газета.Ru 10:53
Авто

Jeep выпустит ультракомпактный внедорожник к 2022 году

Дочерняя компания Fiat Chrysler — Jeep собирается к 2022 году выпустить новый ультракомпактный внедорожник.
REGNUM 01:21
Политика

Меркель объяснила продление антироссийских санкций

Антироссийский настрой Санкции против России - уже почти традиционно - стали одним из главных вопросов саммита ЕС, в ходе обсуждения лидеры стран Евросоюза единогласно поддержали очередное продление ограничительных мер.
Газета.Ru 13:37
Происшествия

На Украине пытались уничтожить документы о проверке колледжа в Одессе

Документацию о проверке противопожарного состояния колледжа в Одессе, при пожаре в котором погибли 16 человек, пытались уничтожить руководители управления госслужбы по ЧС в Одесской области.
REGNUM 13:49
Политика

Песков прокомментировал слова Зеленского о рукопожатии с Путиным

РИА Новости 04:39
Общество

Госдума отклонила проект об отмене техосмотра личного автотранспорта

Государственная дума в пятницу в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для личного автотранспорта.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
РИА Новости 10:10
Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский довел Лаврова

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высмеяла слова журналиста Дмитрия Гордона о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы довел главу российского МИД Сергея Лаврова до "синего каления".
Комсомольская правда 09:24
Кино

Умер актер из фильмов «Леон» и «Делай как надо» Дэнни Айелло

В возрасте 86 лет умер актер, сценарист и продюсер Дэнни Айелло.
Телеканал 360° 13:13
Музыка

Верка Сердючка выпустила новую песню после 6 лет перерыва

Эстрадный эпатажный персонаж Верка Сердючка после шестилетнего перерыва появился на сцене с новой англоязычной песней под названием «Make It Rain Champagne», сообщает «Ревизор.ru».
Слово и Дело 12:30
Происшествия

Студентка напала на сотрудницу колледжа в Чебоксарах

По последней информации, семнадцатилетняя студентка напала на женщину с ножом в экономико-технологическом колледже в Чебоксарах.
Газета.Ru 05:01
Общество

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, ожидающихся в Москве в ночь на субботу.
Известия 14:20
Политика

Трамп заявил, что космические силы США будут наступательными

Президент США Дональд Трамп заявил, что космическое командование США будет развиваться в области наступательных возможностей, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:27
Политика

Россия и Украина завершили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации российского "Газпрома" и украинского "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:44
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Анастасия Заворотнюк останется парализованной

Как сообщил сегодня, 11 декабря, Mash со ссылкой на источники, она останется парализованной навсегда.
Евразия Daily 11 декабря в 07:50
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Российский боксер Чудинов победил Н’Жикама и завоевал титул WBA Gold

РИА Новости 14:37
Политика

Зеленский предложил упростить получение гражданства для части россиян

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную раду законопроект, который позволяет упростить получение украинского гражданства проходившим службу в ВС страны или сбежал из России.
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Армия и оружие

ВСУ вернулись на участок разведения сил у Станицы Луганской в Донбассе

ФАН 08:08
Политика

Киев и Вашингтон обсуждают возможный визит Зеленского в Белый дом

Украинский президент Владимир Зеленский приглашён в Белый дом на встречу с американским президентом Дональдом Трампом, заявил 13 декабря заместитель премьер-министра Украины Дмитрий Кулеба.
REGNUM 13:52
Происшествия

СК опубликовал видео допроса обвиняемого в расстреле девушек на Урале

Российская газета 11:35
Кино

Голливудская ассоциация кинокритиков назвала режиссера десятилетия

Комсомольская правда 04:55
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Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

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