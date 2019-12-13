Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего при пожаре на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Найден второй погибший на «Адмирале Кузнецове»

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