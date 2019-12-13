Происшествия

Газета.RuГазета.RuНа «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего военного

Специалисты нашли тело второго военного, погибшего при пожаре на тяжелом авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов", стоящем на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске. Число пострадавших составляет 14 человек.
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На «Адмирале Кузнецове» нашли второго погибшего

РИА Новости07:50

Тело второго военнослужащего нашли на авианосце «Адмирал Кузнецов»

ТВ-2107:44

На «Адмирале Кузнецове» завершились поисково-спасательные работы

РБК07:51

На «Адмирале Кузнецове» нашли погибшего офицера

REGNUM07:49

Найдено тело второго погибшего при пожаре на «Адмирале Кузнецове»

РЕН ТВ07:24

На «Адмирале Кузнецове» нашли тело второго погибшего в пожаре

Life.ru07:20

Найдено тело второго погибшего при пожаре на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Пятый канал08:00
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Политика

Захарова высмеяла слова о том, что Зеленский вывел Лаврова из себя

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на утверждения о том, что на "нормандском саммите" в Париже президент Украины Владимир Зеленский якобы довел министра иностранных дел России Сергея Лаврова до "синего каления".
РИА Новости 09:08
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В России оценили ход переговоров о транзите газа на Украину

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко ранее сообщил, что по итогам газовых переговоров между Россией и Украиной в Вене украинская сторона осталась довольна ходом переговоров между странами.
Lenta.ru 11:39
Общество

В Кремле оценили данные о рекордной убыли населения России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал данные Росстата, согласно которым убыль населения по итогам 2019 года станет самой высокой с 2008 года.
REGNUM 06:37
Политика

Путин уволил губернатора Еврейской автономной области

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Еврейской автономной области Александра Левинталя.
Телеканал 360° вчера в 10:15
Происшествия

Пожар на складе в Москве локализован

Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.
Известия 07:24
Спорт

Женская сборная РФ по гандболу проиграла Нидерландам в полуфинале ЧМ

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Пентагон обеспокоило усиление России и Китая

Министерство обороны США обеспокоено развитием военной мощи России и Китая, заявил глава министерства Марк Эспер на выступлении в некоммерческой организации «Совет по международным отношениям», передает ТАСС.
Lenta.ru 12:06
Наука

В Антарктиде обнаружили самую глубокую точку на суше

Группа исследователей, возглавляемая учеными из Калифорнийского университета в Ирвайне, обнаружила в Антарктиде самое глубокое место на суше, сообщает издание Science Daily со ссылкой на исследование.
РИА Новости 05:02
Происшествия

Российские полицейские получили срок за изнасилование юриста

Тимирязевский суд Москвы вынес приговор преступной группе, в которую входили пятеро полицейских: по версии следствия, сообщники изнасиловали 55-летнего юриста черенком от лопаты и совершили ряд других преступлений.
Lenta.ru 10:45
Культура

Польский певец после скандала в Гданьске споет «Темную ночь» в Москве

В мае руководство польского Музея Второй мировой войны в Гданьске не разрешило Косевскому и другим музыкантам исполнить песню "Темная ночь" в рамках акции "Ночь музеев", назвав композицию запрещенной и большевистской.
РИА Новости 11 декабря в 09:08
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости 10:23
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
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Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК 10:41
Культура

Лев Лещенко выругался матом в новом шоу Максима Галкина

Родной город 07:20
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Южнокорейский бренд KIA сообщил о выходе обновленного седана K5, который на отечественном рынке предложен под названием Optima.
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Киберспорт

Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Cyber.sports.ru 05:15
Шоу-бизнес

Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла

Актриса Екатерина Дурова скончалась после долгой болезни. Заслуженная артистка России Екатерина Дурова умерла в возрасте 61 года.
МР7.ру 09:24
Экономика

Зарплаты немного вырастут: Госдума повысила МРОТ на 850 рублей

Проект закона об увеличении МРОТ с 1 января 2020 года был разработан российским правительством и внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента еще 30 сентября.
Век 00:13
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold уже установил рекорд по продажам

Первый массово доступный смартфон со сгибающимся экраном Samsung Galaxy Fold был представлен в феврале этого года и должен был выйти весной, однако из-за конструктивных недостатков релиз смартфона задержался до осени этого года.
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Корреспондента НТВ не пустили на Украину

Корреспондент НТВ Сергей Савин сообщил, что ему отказали в пятницу во въезде на Украину, остальные члены его съемочной группы благополучно пересекли границу.
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Футбол

«Крузейро» не выкупит Педро Рошу у «Спартака»

По информации источника, бразильский клуб не будет выкупать Рошу, который выступал в «Крузейро» на правах аренды до конца текущего сезона.
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Почему россиянам массово отказывают в оформлении инвалидности

Медико-социальные комиссии стали всё чаще отказывать даже тем людям, которым очевидно требуется группа инвалидности, — без льгот многие просто не смогут выжить.
RT на русском вчера в 10:13
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США и Китай договорились о торговом перемирии

Власти США и Китая договорились о тексте первой части всеобъемлющей торговой сделки. Соглашение будет носить равноправный характер.
Lenta.ru 11:04
Кино

Том Харди случайно раскрыл сюжет второй части «Венома»

Известия вчера в 15:06
Футбол

Гинер высказался о передаче 75% акций ЦСКА госкорпорации

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер высказался о передаче 75% акций клуба государственной корпорации ВЭБ.РФ.
Газета.Ru 10:59
Армия и оружие

Курды выпустили новобранцев из лагеря подготовки в сирийском Алеппо

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Российский биатлонист Логинов занял третье место на этапе КМ в Австрии

Россиянин Александр Логинов показал третий результат в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
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Культура

Новое видео Пугачёвой могут показать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь на Первом канале может состояться премьера нового видео Примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой.
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Происшествия

Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
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Верка Сердючка вернулась после 6-летнего перерыва

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